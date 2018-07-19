Tarihi Köprüdeki Restorasyona 'Define' Baskını
İstanbul Beylikdüzü'nde Kapı Ağası Köprüsü'nde restorasyon çalışması yürüten görevlileri define avcısı sanan vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, görevlilerin belgelerini inceledi.
İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan tarihi Kapı Ağası Köprüsü'nde restorasyon çalışması yürüten görevlilere polis, 'define avcısı' oldukları şüphesiyle baskın düzenledi.
VATANDAŞLAR POLİSİ ARADI
Beylikdüzü'nde bulunan Kapı Ağası Köprüsü'nde restorasyon çalışması yürüten görevlileri iddiaya göre define avcısı sanan vatandaşlar polisi aradı. Köprünün restoresini gerçekleştiren görevliler, polis ekiplerinin kazı alanına gelmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Polisler, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde Anıtlar Kurulunun izniyle köprüyü restore ettiklerini söyleyen görevlilerin belgelerini inceledi.
İŞLEM YAPMADAN AYRILDILAR
Köprünün altını kazan kişilerin İstanbul Arkeoloji Müzesi denetiminde çalışmalarını sürdüren restorasyon görevlileri olduğunu tespit eden polisler, işlem yapmadan köprüden ayrıldı.
1 HAFTA BOYUNCA ÇALIŞACAKLAR
Öte yandan köprüde dün başlayan çalışmalar kapsamında köprünün yol ile bağlantısı sağlanarak, ışıklandırma yapılacak. 4 görevlinin taş köprüde yürüttüğü çalışmalar yaklaşık 1 hafta sürecek.
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gözlerim yaşardı nasıl duyarlı insanımız varmış.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Vatandaşın duyarlılığı , iletişim araçlarının önemi , emniyetin takibi ; ne güzel , beklenen budur işte. . !!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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insanların başka işi gücü yokCevap Yaz Yayından Kaldır
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KAZI KAZAN ÇIKARCevap Yaz Yayından Kaldır