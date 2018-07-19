Tarihi Köprüdeki Restorasyona 'Define' Baskını

Tarihi Köprüdeki Restorasyona 'Define' Baskını

İstanbul Beylikdüzü'nde Kapı Ağası Köprüsü'nde restorasyon çalışması yürüten görevlileri define avcısı sanan vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, görevlilerin belgelerini inceledi.

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan tarihi Kapı Ağası Köprüsü'nde restorasyon çalışması yürüten görevlilere polis, 'define avcısı' oldukları şüphesiyle baskın düzenledi.

VATANDAŞLAR POLİSİ ARADI

Beylikdüzü'nde bulunan Kapı Ağası Köprüsü'nde restorasyon çalışması yürüten görevlileri iddiaya göre define avcısı sanan vatandaşlar polisi aradı. Köprünün restoresini gerçekleştiren görevliler, polis ekiplerinin kazı alanına gelmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Polisler, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde Anıtlar Kurulunun izniyle köprüyü restore ettiklerini söyleyen görevlilerin belgelerini inceledi.

İŞLEM YAPMADAN AYRILDILAR

Köprünün altını kazan kişilerin İstanbul Arkeoloji Müzesi denetiminde çalışmalarını sürdüren restorasyon görevlileri olduğunu tespit eden polisler, işlem yapmadan köprüden ayrıldı.

1 HAFTA BOYUNCA ÇALIŞACAKLAR

Öte yandan köprüde dün başlayan çalışmalar kapsamında köprünün yol ile bağlantısı sağlanarak, ışıklandırma yapılacak. 4 görevlinin taş köprüde yürüttüğü çalışmalar yaklaşık 1 hafta sürecek.

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