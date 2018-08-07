Tarihi Köprüde Üzerinde 50 Kişilik Organizasyonla Evlilik Teklifi

Tokat'ta Yeşilırmak'ta Osmanlı kancabaşı kayığına kız arkadaşı ile binen genç tarihi Hıdırlık köprüsü üzerinde bekleyen 50 arkadaşının yardımı ile "Benimle Evlenir misin Sena" pankartı açarak sürpriz evlilik teklifi yaptı.

Tokat'ta Selçuklu'nun en önemli sultanlarından birisi olarak sayılan Alaaddin Keykubat'ın 3 torununun 13'üncü yüzyılda devleti birlikte yönettiği dönemde yapılan Hıdırlık Köprüsü Kanal Tokat projesi ile farklı bir havaya büründü. Tarihi köprünün altından Osmanlı Kancabaşı kayıkları geçmeye başlarken, bu görsel şölen gençlere ilham kaynağı oldu. Özel sektörde çalışan Mahmut Adak'ın (22) sürpriz evlilik teklifi organizasyonuna arkadaşları yardımcı oldu. Tokat Belediyesi ekipleri tarafından botla 8 kişi ikişerli olarak 'Sena' isminin yazılı olduğu pankartları tutmak için köprünün ön tarafındaki ayakları önündeki boşluğa yerleştirildi. Diğer arkadaşları ise köprünün yaya geçidi bölümünde "Benimle evlenir misin?" harflerinden oluşan pankartı tutmak için ayarlandı. Osmanlı kancabaşı kayığına arkadaşı ile binen Mahmut Adak fıskiyelerin yanından geçerken yakılan meşaleler ve köprüde açılan "Benimle evlenir misin?" Sena yazısı ile birlikte kayıkta diz çökerek kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı. Sena Ermiş (21) 'evet' kararıyla sevinç yaşayan çift uzun süre bir birine sarıldı. Bu anlara şahitlik eden vatandaşlar ise çiçeği burnunda çifti alkışladı.

Mahmut Adak, 3 gündür arkadaşları ile planladıkları evlilik teklifi için fazlası ile heyecan yaşadığını kaydetti. Yaklaşık 50 arkadaşı ve Tokat Belediyesi'nin destekleri ile evlilik teklifi yaptığını ifade eden Adak'ın kız arkadaşı Sena Ermiş ise"Ben çok mutlu oldum. Zaten 'ömrüm diyordum' boşuna demiyorum o benim ömrüm. Çok güzel bir duygu bunu yaşayamayan bilemez. İnsan sevdiği insanın ağzından sevildiğini duyması dünyaya bedel" diye konuştu. - TOKAT