TARİHİ KÖPRÜDE FOTOĞRAF ÇEKERKEN DİCLE NEHRİ'NE DÜŞTÜ
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TARİHİ KÖPRÜDE FOTOĞRAF ÇEKERKEN DİCLE NEHRİ'NE DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, tarihi Ongözlü Köprü'de 'selfie' çekerken dengesini kaybedip, Dicle Nehri'ne düşen N.D. (30) adlı kadın, çevredekilerce kurtarıldı.

DİYARBAKIR'da, tarihi Ongözlü Köprü'de 'selfie' çekerken dengesini kaybedip, Dicle Nehri'ne düşen N.D. (30) adlı kadın, çevredekilerce kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan N.D.'nin sudan çıkarılma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam, merkez Sur ilçesindeki tarihi Ongözlü Köprü'de meydana geldi. İddiaya göre, N.D. adlı kadın, 'selfie' çekmek için köprüye geldi. N.D., fotoğraf çekerken, bir anda dengesini kaybederek, Dicle Nehri'ne düştü. Durumu fark eden çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada bir grup da nehre girip, N.D.'yi sudan çıkardı. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ambulansla hastaneye kaldırdığı N.D.'nin sudan çıkarılma anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TARİHİ KÖPRÜDE FOTOĞRAF ÇEKERKEN DİCLE NEHRİ'NE DÜŞTÜ
TARİHİ KÖPRÜDE FOTOĞRAF ÇEKERKEN DİCLE NEHRİ'NE DÜŞTÜ
TARİHİ KÖPRÜDE FOTOĞRAF ÇEKERKEN DİCLE NEHRİ'NE DÜŞTÜ
TARİHİ KÖPRÜDE FOTOĞRAF ÇEKERKEN DİCLE NEHRİ'NE DÜŞTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Tarihi köprüde fotoğraf çekerken Dicle Nehri'ne düştü
Tarihi köprüde fotoğraf çekerken Dicle Nehri'ne düştü
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TARİHİ KÖPRÜDE FOTOĞRAF ÇEKERKEN DİCLE NEHRİ'NE DÜŞTÜ - Haberler
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