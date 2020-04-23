Tarihi köprü üzerinde İstiklal Marşı
Tarihi köprü üzerinde İstiklal MarşıARDAHAN'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tarihi Kura köprüsü üzerinde bir kutlama yapıldı.
23.04.2020 23:45 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:45
Tarihi köprü üzerinde İstiklal Marşı
ARDAHAN'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tarihi Kura köprüsü üzerinde bir kutlama yapıldı. Hep birlikte köprüde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk Halk Müziği sanatçısı olan Belediye Başkanı Faruk Demir mini bir konser verdi.
Kaynak: DHA