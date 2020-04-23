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23 Nisan, Ardahan, Güncel, Haber

Tarihi köprü üzerinde bayram kutlaması

ARDAHAN'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tarihi Kura köprüsü üzerinde kutlama yapıldı.

23.04.2020 22:44 | Son Güncelleme: 23.04.2020 22:44
Tarihi köprü üzerinde bayram kutlaması

ARDAHAN'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tarihi Kura köprüsü üzerinde kutlama yapıldı. Köprüte toplanan grup, hep birlikte İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra Türk Halk Müziği sanatçısı olan Belediye Başkanı Faruk Demir mini bir konser verdi.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ve yaklaşık 50 kişinin katıldığı kutlamada saat 21.00'de İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra 'Sarı saçlım mavi gözlüm' şarkısını seslendirerek mini bir konser Başkan Faruk Demir katılımcılarla birlikte kent merkezinde tur attı. Sık sık sosyal mesafe uyarısında bulunan Başkan Demir, "Bu toprakların Türk yurdu olduğunun bütün dünyaya haykırmış bir ecdadın torunlarıyız. Bu toprakları bize yurt yapan Sultan Alparslan'dan başlayarak, Fatih'e kadar ve son Türk Cumhuriyeti olan Türkiye Cumhuriyetini kuran Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün ve aziz silah arkadaşlarının hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Ne mutlu ki bize bayrağımız, ezanımız, toprağımız, sınırımız, pasaportumuz var. 1923 öncesi gibi bu köprüde başka milletler olacaktı. Bu tarihi Kura Köprüsü, Ruslar tarafından iki bomba atılarak buradaki 300 vatandaşımız Kura Nehrinde boğularak ölmüşlerdi. Biz bugün onların da hatıralarını yad ediyoruz, Ne mutlu ki bize Türkiye'miz var. Ne mutlu ki bize bağımsız Türkiye Cumhuriyetimiz var" dedi.

 


Kaynak: DHA

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