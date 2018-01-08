Tarihi Köprü Restore Edildi

Gaziantep'in Araban ilçesindeki Roma dönemine ait tarihi Septimius Severus Köprüsü'nde 3 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Köprünün onarımı, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın girişimleri sonucu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın programına alındı ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütüldü.

Sıtmapınar Çayı üzerinde bulunan ve daha önce çökme tehlikesi bulunduğu ifade edilen köprünün onarımının ardından vatandaşlar, mesirelik olarak kullandıkları bölgede çevre düzenlemesi yapılmasını talep ediyor.

İlçede esnaflık da yapan Ömer Azgın, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den bölgenin önemli tarihi eserlerinden Septimius Severus Köprüsü'nün çevresinde ilçe ve bölge halkının aileleriyle piknik yapabileceği bir alan oluşturulmasını istediklerini kaydetti.

Tarihi Septimius Severus Köprüsü

Tarihi Septimius Severus Köprüsü (kırık köprü), Roma İmparatoru Septimius Severus zamanında Samsat'ta karargah kuran 4. Scythica Lejyonu tarafından yaptırıldı. Yapıda yer alan sütunlardan biri İmparator Septimius Severus'a, biri karısı Julia Domna'ya ve diğeri oğulları Geta ile Caracalla'ya adandı. Köprü, antik dönemlerde Dülük ve Zeugma'dan Samsat'a uzanan yol üzerinde önemli bir geçit olarak biliniyor. Kesme taş bloklardan inşa edilen köprünün uzunluğu 30 metre, yüksekliğiyse 8 metredir.