Tarihi Kongreye Doğru

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) 27 Nolu Mimarlar, Mühendisler ve Yapı Denetim Firmaları Meslek Komitesi öncülüğünde, TMMOB Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi iş birliğiyle düzenlenen Kent, İnşaat ve Ekonomi Kongresi (KİE) 2 Mayıs Perşembe günü start alacak.

2-4 Mayıs tarihlerinde GTO'da gerçekleşecek kongrenin, ekonomik gelişmeleri inşaat sektörü ve kent ekseninde değerlendirecek bir platform oluşturacağını dile getiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Kongrede Türkiye gündemine dair çok önemli konular tartışılacak. Kongreye Prof. Dr. Emre Alkin, Prof. Dr. Ruşen Keleş, Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, Erkin Şahinöz, Mimar Doğan Hasol, Mimar Nevzat Sayın ve Bağış Ertem'in de aralarında olduğu önemli isimler katılacak. Ülkemiz için çok önemli bir değer olan 100 akademisyenle 3 gün boyunca devam edecek bu kongrede 13 oturumda 56 bildiri yayınlanacak, 8 tematik sunum ve 5 konferans gerçekleştirilecek" dedi.

Kongrenin Gaziantep'te bu alanda düzenlenecek ilk organizasyon olduğunun altını çizen Yıldırım, TMMOB Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi işbirliği ile gerçekleştirecekleri kongrede kent ve kentsel yaşam çerçevesinde ekonomik gelişmeleri kapsamlı bir şekilde tartışacaklarını dile getirdi.

Özellikle son yıllarda inşaat sektörü ve kent yaşamının büyük bir dönüşüme uğradığının belirten Yıldırım, "İnşaat sektörü Türkiye ekonomisinin çok önemli bir parçası lokomotifi Dolayısıyla hem işgücü piyasaları, hem finansman mekanizmaları hem de toplumla etkileşim içerisindedir. Bu etkileşimin oluşturduğu dönüşüm, gelişim ve değişimi bilimsel manada incelemeye, üzerinde tartışmaya ihtiyacımız var. "Kent, İnşaat ve Ekonomi Kongresi"ni bu anlamda çok önemli bir adım olarak görüyorum" diye konuştu.

Yıldırım, katılımın ücretsiz olduğu kongrede tüm bölge halkını ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını söyledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA