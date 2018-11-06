Tarihi Konakta Yangın - Karabük

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarihi konağın kullanılamaz hale geldiği yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Karaali Mahallesi Akpınar Sokağı'nda Bayram Akın'a ait yaklaşık 150 yıllık konakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evde bulunan Emre K, yangını fark edip kendisini konağın penceresinden atarak kurtardı.

Alevleri gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve polis ekipleri geldi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu alevleri kontrol altına alabildi.

Bu sırada binanın elektriğini kesmek isteyen görevlilerin üzerine çatı çöktü. Çatının altına kalmaktan son anda kurtulan bir görevli, başındaki kask sayesinde olayı yara almadan atlattı.

Emre K'nin konakta arkadaşı Kadir U'nun olduğunu ve çıkamadığını iddia etmesi üzerine ise polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar sonucunda Kadir U'nun cesedine ulaşıldı.

Yangında konak, kullanılamaz hale geldi.

Yangın söndürüldükten sonra konağın çökme tehlikesi olan duvarları, Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden alınan iznin ardından Safranbolu Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.

Cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekipleri de konakta incelemede bulundu.

Yangın güvenlik kamerasında

Yangının başlaması ve Emre K'nin kurtulması ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kayıtlarda, konaktan dumanların yükseldiği, Emre K'nin pencereden atlayıp komşulardan yardım istediği, içeride olduğunu iddia ettiği arkadaşını kurtarmak için binanın kapısını kırdığı ve konağa girmek için mücadele ettiği görülüyor.

Kaymakamın açıklaması

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangında bir kişinin kendi imkanlarıyla konaktan dışarı çıktığını, bir kişinin ise çıkamadığı bilgisi üzerine arama çalışması başlatıldığını söyledi.

Olayın savcılığa devredildiğini aktaran Ürkmezer, "Yangın yerinde Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden izin alarak yıkım yapıldı. Ekiplerimiz savcılığın gözetiminde hafriyat temizleme çalışmalarına başladı. Bütün işler savcılık gözetiminde devam ediyor." diye konuştu.

Ürkmezer, yangının diğer konaklara sıçramadan söndürüldüğünü dile getirerek, "Yangın sırasında evde bulunan bir kişinin dışarı çıkamadığını öğrendik. Aramalar sonunda cesedine ulaştık. Başımız sağolsun. Ailesine sabır diliyorum. Yangının çıkış nedeni konusunda ekiplerimiz çalışma başlattı. İlk belirlemelere göre elektrik sobasından kaynaklandığı ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.