Tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu
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Tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu

14.03.2021 16:33 | Son Güncelleme: 14.03.2021 16:39
Tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

"En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran Safranbolu, Batı Karadeniz'in kültür turizmindeki en önemli durakları arasında.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, tarihi konakları ve kültürel zenginlikleriyle dikkati çeken Safranbolu'ya gelenler, Tarihi Çarşı ve Hıdırlık Tepesi'nde yoğunluk oluşturdu.

2019'da günübirlik ziyaretçilerle yaklaşık 1 milyon 300 bin yerli ve yabancı turistin geldiği Safranbolu, ülkenin çeşitli illerinden misafirleri ağırlıyor.

"Kontrollü normalleşmeyle turist sayısında artış yaşandı"

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kontrollü normalleşme süreciyle ilçeye gelen turist sayısında artış yaşandığını söyledi.

Tarihi ilçenin hafta sonları çok sayıda ziyaretçi ağırladığını belirten Türköz, herkesi Safranbolu'nun doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerini görmeye davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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