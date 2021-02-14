Tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu beyaza büründü
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Tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu beyaza büründü

14.02.2021 13:09 | Son Güncelleme: 14.02.2021 13:46

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi kar yağışıyla beyaza büründü.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi kar yağışıyla beyaza büründü.

Kent genelinde etkili olan yağışın ardından Bağlar ve Tarihi Çarşı bölgesindeki tarihi konaklar ile ilçe genelindeki han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprülerin beyaz örtüyle kaplanmasıyla estetik görüntüler ortaya çıktı.

Bu arada, kent genelinde ve Keltepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı devam ediyor.

Karabük-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisi, 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ve Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunda kar yağışı nedeniyle trafik ekipleri önlem aldı.

Karayolları ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu beyaza büründü
Tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu beyaza büründü
Tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu beyaza büründü
Tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu beyaza büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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