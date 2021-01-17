Tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu beyaza büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu beyaza büründü

17.01.2021 12:45 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:29

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklar kar yağışıyla beyaza büründü.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklar kar yağışıyla beyaza büründü.

Kent genelinde dün akşam saatlerinde başlayan ve devam eden kar yağışıyla Bağlar ve Tarihi Çarşı bölgesindeki tarihi konaklar, seyrine doyum olmayan manzaralar oluşturdu.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprülerin bulunduğu ilçede, karla kaplanan tarihi yapılar beyaz örtüyle kaplandı.

Kent geneli ve Keltepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı devam ediyor.

Karabük-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisi, 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ve Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunda kar yağışı nedeniyle trafik ekipleri önlem aldı.

Karayolları ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu beyaza büründü
Tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu beyaza büründü
Tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu beyaza büründü
Tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu beyaza büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Aleyna Tilki Bülent Ersoy Seren Serengil
Spor Erol Bulut Abdullah Avcı İsmail Kartal Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Bursa Ankara Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu beyaza büründü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 13:29:12. #1.14#
title