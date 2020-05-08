Tarihi konakların "UNESCO çilingiri"nin zorlu ramazan mesaisi
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Tarihi konakların "UNESCO çilingiri"nin zorlu ramazan mesaisi

Tarihi konakların
08.05.2020 11:18 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:37

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki çilingir ustası Hüseyin Şahin Özdemir, körüğün 900 dereceye varan sıcaklığına rağmen oruç ibadetini yerine getirmeye çalışıyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki çilingir ustası Hüseyin Şahin Özdemir, körüğün 900 dereceye varan sıcaklığına rağmen oruç ibadetini yerine getirmeye çalışıyor.

Türk kent kültürünün bugün yaşayan en önemli yapı taşlarının bulunduğu Safranbolu'daki tarihi konakların büyük ve desenli kapı kilitlerinin ustası "UNESCO çilingiri" Özdemir (58), her gün sıcakla zorlu imtihan veriyor.

Safranbolu'nun tarihi kapılarının çilingir ustası Özdemir, AA muhabirine, 42 yıldır çilingirlik yaptığını söyledi. Her işini sevgiyle yaptığını belirten Özdemir, "UNESCO çilingiri" unvanını aldığını anlattı.

Kapılarda kullanılan kadın-erkek kapı tokmakları, kapı sürgüsü, dış kapının dış mandalları ve kapı kilitleri ürettiğini dile getiren Özdemir, bunları orijinal halleriyle birlikte yapmaya çalıştığını ifade etti.

Özdemir, yaptığı işlerin ecdadın asırlar önceki eserlerin restorasyonunda kullanılan ürünler olduğunu vurgulayarak, "O dönemde şimdiki kadar imkanlar yoktu ama en az 2 asır ayakta kalacak eserler yaptılar. Bizler de ecdadımız gibi olamasak da şu anda restore edilen eserlerin ayakta kalması için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Herkes ne işi yapıyorsa o işi sevsin. İnanın başarı ondan sonra gelecek. Bizim işimiz peygamber mesleğidir, Hazreti Davut'tan gelir. Biz de onun çıraklarıyız." dedi.

"Zor gelen bir durum yok"

Kişinin ne iş yaparsa önce yaptığı işi kabullenmesi gerektiğine dikkati çeken Özdemir, "Demirin dövülme tavı 800 ile 900 derece arasında. Yani 800 ile 900 derece arasındaki sıcaklıkta çalışıyoruz. Normal zamanlarda çok sıkıntı çekiyorduk ama şu anda samimiyet ve muhabbetle söylüyorum, hiçbir sıkıntım yok çünkü ben buna şu anda inandım ve samimiyetim sonsuz olduğu için hiçbir zorluk yok. Zor gelen bir durum yok." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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