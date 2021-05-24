Tarihi konakların kilitleri "UNESCO çilingiri" Hüseyin ustanın elinde hayat buluyor
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Tarihi konakların kilitleri "UNESCO çilingiri" Hüseyin ustanın elinde hayat buluyor

Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Kültür Sanat

Türkiye'deki tarihi konakların kilitleri, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki son çilingir ustası Hüseyin Şahin Özdemir'in maharetli ellerinde yapılıyor.

Türkiye'deki tarihi konakların kilitleri, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki son çilingir ustası Hüseyin Şahin Özdemir'in maharetli ellerinde yapılıyor.

Türk kent kültürünün yaşayan en önemli yapı taşlarının bulunduğu Safranbolu'daki tarihi konakların büyük ve desenli kapı kilitlerinin ustası, "UNESCO çilingiri" unvanlı 59 yaşındaki Özdemir, Türkiye'nin her yerindeki tarihi yapıların kilitlerine imza atıyor.

Üç metreyi bulan konak kapılarında içten monteli ve dış kısmında aynası olan kilitler, demir ocağında kabartma ve eğe (pürüzleri düzeltmek için kullanılan aparat) işçiliğiyle yapılıyor.

Tarihi evlerin kapı ve pencerelerinin demir işlerini 43 yıldır yapmayı sürdüren Özdemir, AA muhabirine, Türkiye'nin korumada olan yapılarının restorasyonunda kullanılan orijinal kapı kilitlerini yaptığını söyledi.

"Türkiye'nin birçok iline eser gönderiyoruz"

Kapı kilitlerinin yapımında herhangi bir sanayi takımı kullanılmadığını vurgulayan Özdemir, "Ecdadımız asırlar önce şu anda korumada olan evlerin metal işlerinde nasıl bir üretim yaptıysa, bugün de aynısı yapılmakta. Bu dükkanların kuruluş tarihi 1796 yani 225 yıllık geçmişi var. O günkü ustamız ne yaptıysa, biz de aynısını yapıyoruz." dedi.

Özdemir, tamire getirilen eserlerin 200 yıllık olduğunu tespit ettiklerini dile getirerek, nemli ortamda bırakılmayan eserlerin çok uzun yıllar gittiğini anlattı.

Türkiye'nin çeşitli illerine tarihi konakların metal işlerini gönderdiğini aktaran Özdemir, şöyle konuştu:

"Sadece Safranbolu'ya değil, bize en yakın illerden başlamak üzere Türkiye'nin birçok iline eserleri gönderiyoruz. En yakın Kastamonu'dan başlamak üzere Antalya'ya, Muğla'ya, Ankara'nın korumadaki ilçelerine ve İzmir'e gönderiyoruz. Neslimiz tükendi ama işlerimiz arttı çünkü korumadaki yapılara eserler yapıyoruz. Evlerin korunması var ama ustaların korunması yok. Bu nedenle sayılır kişileriz. O yüzden işlerimiz arttı."

Tarihi konakların kilitleri 'UNESCO çilingiri' Hüseyin ustanın elinde hayat buluyor
Tarihi konakların kilitleri 'UNESCO çilingiri' Hüseyin ustanın elinde hayat buluyor
Tarihi konakların kilitleri 'UNESCO çilingiri' Hüseyin ustanın elinde hayat buluyor
Tarihi konakların kilitleri 'UNESCO çilingiri' Hüseyin ustanın elinde hayat buluyor
Tarihi konakların kilitleri 'UNESCO çilingiri' Hüseyin ustanın elinde hayat buluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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