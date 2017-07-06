Tarihi Konaklardaki Restorasyon Çalışmaları

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Germiyan Caddesi'ndeki iki tarihi konakta yürütülen restorasyon çalışmalarının yakında tamamlanacağını bildirdi.



Nayir, tarihi Germiyan Beylik Konağı ile Özpaçacı Konağı'ndaki restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.



Tarihi konakların kentin geçmişini yansıttığını dile getiren Nayir, "İki konağın restorasyon çalışmaları yaklaşık 2 milyon liraya malolacak. İnşallah 3 ay sonra konaklarımız yeni yüzüyle hizmete girecek. Böylelikle bize bırakılan kültür mirasımızı yaşatmış ve gelecek nesillere aktarmış olacağız." dedi.



Vali Nayir'in inceleme gezisine İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ve Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Murat Koyak eşlik etti.