Tarihi Konaklar Turizme Kazandırılıyor

Adana Büyükşehir Belediyesi, 9'u tescilli 31 yapının turizme kazandırılması için proje hazırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün talimatı doğrultusunda Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı, Kayalıbağ Mahallesi'nde 26009 sokağı içine alan 2 bin 200 metrekarelik alanda uygulanmak üzere Kayalıbağ Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Projesi tasarlandı.

Projeyle, Adana Atatürk Müzesi'nden Avukat Turan Arın Sokağı'na kadar uzanan 26009 sokaktaki 9 tescilli kültür varlığı konakla 22 tarihi yapının restorasyonu ön görüldü.

Çalışmayla 31 binanın cephe ve çatı sağlıklaştırmasının yanı sıra antik kale kalıntısının korunup, tescilli yapıların çevresinde meydan düzenlemesiyle bölgenin turizm değerinin arttırılması amaçlanıyor.

Projeye, Tarihi Tepebağ evlerinin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri, cephe sağlıklaştırmaları, kentsel tasarım ve aydınlatma projelerinin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nda onaylanmasının ardından çalışmalara başlanacağı bildirildi.