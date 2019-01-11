Tarihi Konak Yandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çıkan yangında 2 katlı tarihi konak kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Akçakoca'nın tarihi mahallesi Orhangazi'de Ayhan Özdemir'e ait 2 katlı tarihi konakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen konağın bitişinde yer alan bir evde ise kısmen hasar oluştu.

İtfaiye ve polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: AA