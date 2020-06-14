Tarihi konak turizmin hizmetinde
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tarihi konak turizmin hizmetinde

Tarihi konak turizmin hizmetinde Kahramanmaraş'ta tarihi Zabun Konağı, restore edildikten sonra şimdi yöresel yemeklerin sunulduğu restoran olarak hizmet veriyor Kahramanmaraş'ta tarihi Zabun Konağı, restore edildikten sonra şimdi yöresel yemeklerin sunulduğu restoran olarak hizmet veriyor.

14.06.2020 11:10 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:15

Tarihi konak turizmin hizmetinde

Kahramanmaraş'ta tarihi Zabun Konağı, restore edildikten sonra şimdi yöresel yemeklerin sunulduğu restoran olarak hizmet veriyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta tarihi Zabun Konağı, restore edildikten sonra şimdi yöresel yemeklerin sunulduğu restoran olarak hizmet veriyor.

Kahramanmaraş'ın tarihi eserlerinin korunarak turizme kazandırılması ve şehrin turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi amacıyla, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından mali destek sağlanan restore edilen "Zabun Konağı, tarihi kaynaklara göre, eski Postahane Binası olarak uzun yıllar kamuya hizmet etti.

Dönemsel müdahalelere maruz kalan konak, 1905 ve öncesinde zemin kat, ermeni iki kardeş (doktor ve diş hekimi) tarafından iş yeri, 1905 sonrası 1.ve 2. katlar yapılarak Kurtuluş Savaşı'na kadar konut, 1915-1959 arası Kurtuluş Savaşı sonrasında Ermeni kardeşlerin şehri terk etmesiyle boşalan bina postane, 1959 sonrası postane taşınarak zemin kat muayenehane ve kuyumcu atölyesi, üst katlar konut olarak 2000 yıllarına kadar kullanıldı.

Günümüze geldiğinde ise boş olarak bulunan yapı restore edilerek kültür ve turizme kazandırılmak üzere Zabun ailesinden Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'na geçti.

2011 yılında hazırlanan restorasyon ve tefrişat işlerinden sonra Zabun Konağı, yeniden hayat buldu. Yenilenen ve sağlamlaştırılan ahşap zeminler, bağdadi üzerine horasan sıva duvar yapıları, Maraş Kalesini gören rustik karolarla döşeli terasları, nişlerle süslenmiş yemek salonları, tonozlarla bezenmiş tavanları, alaturka kiremitle kaplanan çatısı, aslına uygun formda yeniden yapılan merdiven ve korkulukları konağın ilk günkü kokusunu günümüze taşıyor.

Genç girişimci Ahmet Yuvayapan tarafından yöresel yemeklerin sunulduğu restoren olarak işletilen konakta, Maraş dondurması külahı ile birlikte üretilerek ikram ediliyor.

Konak hakkında bilgi veren Yuvayapan, "Zabun Konağı, Kurtuluş Savaşı'ndan önce iki ermeni kardeş tarafından yapılmış ve kurtuluş yıllarında postane binası olarak kullanılmış. Bir rivayete göre cumhuriyetin ilanının telgrafı bu konaktaki telgrafa gelmiş. Kurtuluş yıllarında satışına karar veriliyor ve Zabun ailesi tarafından satın alınıyor. Üç kat, yedi oda ve iki teras bulunuyor konakta. Tarihi Maraş kalesinin en net görüldüğü önemli bir konumda bulunan bir konaktır. Burada Maraş dondurmamızı farklı bir lezzetle üretiyoruz. Hafta sonları kahvaltı hizmetleri sosyal mesafe kuralları içinde vatandaşlarımıza ev sahipliği yapıyoruz" dedi.

Müşteri İlker Apaydın ise, "Kendimizi bir tarihte yolculuğa girmiş hissediyoruz. Genç bir girişimci ile burası adeta yeniden canlanmış. Pandemi süreci ile ilgili sosyal mesafe ile konuklarını ağırlıyorlar. Kentin yöresel lezzetlerini tatma imkanı da buluyoruz" diye konuştu.

Tarihi konak turizmin hizmetinde

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım Haber
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı Haber
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak zorunda Haber
Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak...
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme 'İstismar yok' dedi Haber
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme "İstismar yok" dedi
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi Haber
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi
Bu suç makinesi aramızda geziyordu! 15 yaşındaki erkek çocuğu istismar etti, 2 saat sonra 85 yaşındaki kadını taciz etti
Bu suç makinesi aramızda geziyordu! 15 yaşındaki erkek çocuğu istismar etti, 2 saat sonra 85 yaşındaki kadını...
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor
Türk askeri, Libya'da siviller için tehdit oluşturan mayınları temizlemeye başladı
Türk askeri, Libya'da siviller için tehdit oluşturan mayınları temizlemeye başladı
Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın
Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın
Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı alan havadan görüntülendi
Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı alan havadan görüntülendi
AK Parti'den Twitter'ın sansür kararına sert tepki: İdeolojik kaygılarla hazırlanmış
AK Parti'den Twitter'ın sansür kararına sert tepki: İdeolojik kaygılarla hazırlanmış
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
TBMM'de yeni dönem! AK Parti sıralarına yakın olduğu için eleştirilen kürsünün yeri değişiyor
TBMM'de yeni dönem! AK Parti sıralarına yakın olduğu için eleştirilen kürsünün yeri değişiyor
Yurt genelinde başlayan antikor testlerinde 20 Haziran'da çıkan sonuç, salgınla mücadelede belirleyici olacak
Yurt genelinde başlayan antikor testlerinde 20 Haziran'da çıkan sonuç, salgınla mücadelede belirleyici olacak
Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu
Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu
Son Dakika: İşini kurmak isteyen engelliler için hibe desteği! 65 bin lira verilecek
Son Dakika: İşini kurmak isteyen engelliler için hibe desteği! 65 bin lira verilecek
ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu
ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu
Şüphelinin, muhabirin 'Neden vurdun?' sorusuna verdiği yanıt şaşkına çevirdi
Şüphelinin, muhabirin "Neden vurdun?" sorusuna verdiği yanıt şaşkına çevirdi
Bakan Koca, vaka sayısının 1000'in üzerine çıkmasını iki sebebe bağladı: Taziyeler ve asker uğurlamaları
Bakan Koca, vaka sayısının 1000'in üzerine çıkmasını iki sebebe bağladı: Taziyeler ve asker uğurlamaları
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı
Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı
Türk firmanın ürettiği ateş, öksürük ve solunum sayısını ölçen akıllı maskeler için dünya sıraya girdi
Türk firmanın ürettiği ateş, öksürük ve solunum sayısını ölçen akıllı maskeler için dünya sıraya girdi
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
Babalarının öldürdüğü annelerinin cansız bedenini, oyundan dönen çocukları buldu
Babalarının öldürdüğü annelerinin cansız bedenini, oyundan dönen çocukları buldu
Prof. Dr. Özlü önlemleri azaltanları açık açık uyardı: Vaka artışı sürerse tedbirler döner
Prof. Dr. Özlü önlemleri azaltanları açık açık uyardı: Vaka artışı sürerse tedbirler döner
Kayıp Afgan çobanın cansız bedeni, boş su kuyusunda bulundu
Kayıp Afgan çobanın cansız bedeni, boş su kuyusunda bulundu
Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu
Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Engin Altay Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emre Kınay Cem Yılmaz Ajda Pekkan Yasmin Erbil
Spor Ozan Tufan Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Tahir Karapınar
Daha Fazla Türk Kadın Karar Beşiktaş
Şu an buradasınız: Tarihi konak turizmin hizmetinde - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 12:49:00. #1.15#
title