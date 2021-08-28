TARİHİ KONAK RESTORE EDİLİYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TARİHİ KONAK RESTORE EDİLİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURDUR'da yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen konak iş insanı Mustafa Özboyacı tarafından restore ediliyor.

BURDUR'da yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen konak iş insanı Mustafa Özboyacı tarafından restore ediliyor.

Merkez Çeşmedamı Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 150 yıllık Başmuallim Mahmut Çingir Konağı restore ediliyor. İş insanı Mustafa Özboyacı tarafından 2017 yılında satın alınan, iki katlı 160 metrekare ahşap konak Burdur kültürüne kazandırılacak.

Mustafa Özboyacı, Burası Burdur'un Başmuallimi Mahmut Çingir'in konağı. Hem ikamet etmişler hem de resmi işlemleri burada yapmışlar. Çünkü buranın projesini hazırlarken sanat tarihçisi arkadaşımız içerideki bir odanın kapısının işlemelerinin farklı olduğunu, odalardan iç dairelere açılan pencereler var bunların bir resmi dairede olacağını söyledi. Bu durum burada resmi işlemlerin de yapıldığını gösteriyor. Binada 1933 tarihi var ama yapılan çalışmalarda binanın bazı yerlerde Rum yapısı taş duvar görünmekte, tam olarak tarihini bilmemekle birlikte yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilmekte dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hibe desteğine müracaat ettiklerini kaydeden Mustafa Özboyacı, Bu desteğe tüm vatandaşlarımız müracaat edebilir. Önce proje için müracaat ettik 25 bin lira hibe destek aldık. Projelerimiz Antalya Rölöve ve Anıtlar Kurulu'nda onaylandıktan sonra imalat için tekrar müracaat ettik, yaklaşık 130 bin lira da oradan bir destek alacağız. Restorasyon çalışması yaklaşık 1,5 ay oldu başlayalı. Yaklaşık 2 ay sonra tamamlamayı düşünüyoruz. Projemizi evin eski halini bozmadan tasarladık. Bu tarihi yapıyı tekrar Burdur'a kazandırmak istiyoruz diye konuştu.

TARİHİ KONAK RESTORE EDİLİYOR
TARİHİ KONAK RESTORE EDİLİYOR
TARİHİ KONAK RESTORE EDİLİYOR
TARİHİ KONAK RESTORE EDİLİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

BÜYÜKADA RUM YETİMHANESİ'NDE RESTORASYON BAŞLIYOR -1
BÜYÜKADA RUM YETİMHANESİ'NDE RESTORASYON BAŞLIYOR -1
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Emine Erdoğan Vladimir Putin Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Deniz Akkaya Burcu Biricik
Spor Muslera Mesut Özil Arda Turan Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
TARİHİ KONAK RESTORE EDİLİYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 11:50:03. #1.14#

title