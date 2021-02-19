Tarihi konak Kahramanmaraş Kültür Tarih Araştırmalar Merkezi olarak hizmet verecek

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan tarihi konak Kahramanmaraş Kültür Tarih Araştırmalar Merkezi olarak hizmet verecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından ilçede bulunan tarihi konakların turizme kazandırılması için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda belediye tarafından Bahtiyar Yokuşu'nda restorasyonu tamamlanan tarihi konak Kahramanmaraş Kültür Tarih Araştırmalar Merkezi olarak hizmete verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dulkadiroğlu Belediyesi Başkanı Necati Okay, kentin zengin tarihi ve kültürel değerlerini ortaya çıkarmak amacıyla birçok projeye imza attıklarını belirtti.

Kentin zengin kültür hazinesine önemli bir katkı daha sağladıklarını aktaran Okay, şunları kaydetti:

"Temelde tarihi yapının kendisi korunurken, kıymetli belgelerinde bu çerçevede muhafazası ve gelecek nesillere aktarılması sağlanmış olacaktır. Kıymetli eserlerin ender nüshasını kültür ve edebiyat şehri olan Kahramanmaraş'ın ortaya koymuş olduğu yazmalara, faydalanacakların belirli metotlarla erişimi sağlanacak ve koruma altında bulunan eserlerin bilimsel araştırmalarda referans teşkil etmesi sağlanacaktır. Restore edilmiş olan konağın standart ziyaret prosedürü ile işletilmesi araştırma amacıyla gelen ziyaretçilerin ağırlanması için planlandı. Kahramanmaraş Kültür Tarih Araştırma Konağı şehrin kültür ve tarih hizmetinde olmak üzere şehir tarihi ve kültürü hakkında çalışma yapmak veya ilgililere hizmet sunmak için kuruldu. Ayrıca bu minvalde Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivleri ve Cumhuriyet Arşivlerindeki arşiv niteliği taşıyan Kahramanmaraş'a ait olan yazılı, görsel ve video kayıtları konakta araştırmacıların gereksinimlerine karşılık vermektedir."

Konağın barındırdığı arşiviyle kentin hafızası olacağını belirten Okay, tarihi yapının aslına uygun olarak restore edildiğini ve konakta birçok alanda yazılmış eserin sergilendiğini ifade etti.

Okay, ayrıca konak restorasyonu çalışmalarının önemli olduğunu aktararak, "Göreve geldiğimiz günden bu yana sürdürdüğümüz konak restorasyonu çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şuanda ilçemizde ziyaret edilebilir ve zengin içeriği ile dikkat çeken 4 adet konağımız mevcut. Ayrıca Bahtiyar Yokuşu Projesiyle de 50 adet yapının cephe yenilemesini ve restorasyonunu tamamladık. İlçemizin zengin kültürünü ve tarihini yansıtan bu konak restorasyonlarının önemine değinmek istiyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de konaklarımızı restore ederek Kahramanmaraş'ın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün