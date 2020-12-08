Tarihi konak evlerde doluluk oranı yüzde 80
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Tarihi konak evlerde doluluk oranı yüzde 80

08.12.2020 12:40 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:45
Tarihi konak evlerde doluluk oranı yüzde 80

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tarihi konak evlerde doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tarihi konak evlerde doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı.

Osmaneli Belediyesi tarafından işletilen tarihi konak evlerde doluluk oranı yüzde 80'e ulaşırken, yatak kapasitesi bin kişiye çıkarılma kararı alındı. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, turizmde hedeflerimize ulaşmanın en önemli göstergeleri gelen misafirlerin kalabileceği konak oteller ve yemek yeme hizmeti alacakları güzel restoranlar olduğum söyledi. Osmaneli Belediyesi olarak ilk olarak Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesislerinde konaklama ve yemek sorununu çözdüklerini anlatan Başkan Şahin, sözlerine şöyle devam etti;

"Bugün geldiğimiz yatak kapasitemiz 250 kişilik sayıya ulaştı. Yakında otogar oteli de hizmete aldığımızda kapasitemiz 350 kişiye çıkacak. Bunu Tarihi Lefke Çarşısında yeni ilave edeceğimiz konak otellerle 500 yatak kapasitesini yakalayarak daha ileriye götüreceğiz. Özel sektör yatırımları ile birlikte hedefimiz bin yatak kapasitesine 2022 yılında erişmek. Otellerimize artan talep ve özelikle de yeni şirketlerin kalacak ter olarak belediyemiz tesislerini tercih etmeleri bu kapasite artışını zorunlu kılıyor. İlçemizde konaklama ihtiyacı son yatırımlarla çok arttı. Şu anda mevcut tesislerimize rağbet büyük. 2022 yılında bin yatak kapasitesini yakalayacak planlamalarımızı yaptık. Yeni yatırım planlarınız hazır" dedi. - BİLECİK

Tarihi konak evlerde doluluk oranı yüzde 80
Tarihi konak evlerde doluluk oranı yüzde 80
Tarihi konak evlerde doluluk oranı yüzde 80
Tarihi konak evlerde doluluk oranı yüzde 80
Tarihi konak evlerde doluluk oranı yüzde 80

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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