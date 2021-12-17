Tarihi konak alev alev yandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarihi konak alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tarihi konak alev alev yandı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yüz yıllık tarihi konak yanarak kül oldu.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Tarihi konak alev alev yandı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yüz yıllık tarihi konak yanarak kül oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan alevlerin, 400 yıllık Kaleiçi Camii'ne ulaşmaması için büyük çaba sarf edildi.

Yangın, 13.30 sıralarında Camikebir Mahallesi 7 Eylül Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 100 yıllık Osmanlı zamanından kalma tarihi konak, henüz belli olmayan bir nedenden dolayı bir anda alev aldı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için uzun uğraşlar verdi. Yanan konağın yanında bulunan 400 yıllık Kaleiçi Camisine yangının sıçramaması için uzun uğraşlar verildi. Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında zaman zaman tarihi binada yıkımlar meydana geldi. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken polis ekipleri yangınla ilgili A.T. isimli bir kişiyi gözaltına aldı.

Tarihi konak alev alev yandı

Tarihi konak alev alev yandı

Tarihi konak alev alev yandı

Tarihi konak alev alev yandı

İki ay önce emekli olan polis, evde vurulmuş halde bulundu

İki ay önce emekli olan polis, evde vurulmuş halde bulundu

 Tuvaletini yaparken uçurumdan yuvarlandı! Kurtarıldığına ilk sözleri ''Allah razı olsun beni karıma kavuşturdunuz'' oldu

Tuvaletini yaparken uçurumdan yuvarlandı! Kurtarıldığına ilk sözleri ''Allah razı olsun beni karıma kavuşturdunuz'' oldu

 Kepçe operatörünün feci ölümü! Yardımına koşanlar telefona sarıldı

Kepçe operatörünün feci ölümü! Yardımına koşanlar telefona sarıldı

İhlas Haber Ajansı / Ekrem Keser - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title