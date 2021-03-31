Tarihi Kızıl Kilise'de defineci tahribatı

AKSARAY'da, 5'inci ya da 6'ncı yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Kızıl Kilise, defineciler tarafından tahrip edildi.

AKSARAY'da, 5'inci ya da 6'ncı yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Kızıl Kilise, defineciler tarafından tahrip edildi. Tarihi kilise kolonlarının hasar gördüğü, kazı yerlerinin oluştuğu ve duvarlarına ise sprey boyalarla yazılar yazıldığı görüldü.

Güzelyurt ilçesine bağlı Sivrihisar köyünde, 1500 rakımlı dağların arasındaki ovada bulunan tarihi Kızıl Kilise'nin, 5'inci ya da 6'ncı yüzyılda Ortodoks mezhebi kurucularından Aziz Gregorius adına yapıldığı biliniyor. Dünya Anıtlar Fonu'nca 'Dünyada En Fazla Tehlike Altında Bulunan 100 Tarihi Eser Listesi'ne alınan, serbest haç planıyla yapılan Kızıl Kilise'nin batı haç kolları arasında bağlantı bulunuyor. Ova ortasındaki tek yapı olan tarihi kilisenin taş duvarları, her türlü olumsuz koşula rağmen yıkılmadan sapasağlam durmasıyla dikkat çekiyor. Kapadokya bölgesinde çokgen çatıya sahip ve ayakta kalabilen tek kilise olarak bilinen yapı, defineciler tarafından tahrip edildi. Etrafının açık olması nedeniyle definecilerin uğrak yeri haline gelen tarihi kilisede kolonların hasar gördüğü, kazı yerlerinin oluştuğu ve duvarlarına sprey boyalarla yazılar yazıldığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı