Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü başladı
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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü başladı

İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa - Haberler | Spor

- Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü başladı Edirne'de 660.'sı gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü başladı.

- Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü başladı

EDİRNE - Edirne'de 660.'sı gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü başladı.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında geçen yıl gerçekleştirilemeyen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bir yıl aradan sonra özlem ve heyecanla dün sabah başladı. Sarayiçi Er Meydanı'nda Minik 1 boy kategorisinde yer alan pehlivanların güreşleriyle başlayan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, çeşitli boylardaki pehlivanların güreşleriyle devam etti.

Güreşlerin ikinci günü bugün sabah saatlerinde Küçük Orta Küçük boyunda bulunan pehlivanların 2. Tur güreşleriyle başladı.

Öğleden sonra ise başpehlivanlar kura çekiminin ardından eşleriyle güreş tutacaklar.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü başladı
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü başladı
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü başladı
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü başladı
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü başladı
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü başladı
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü başladı
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü başladı
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa

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