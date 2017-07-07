Tarihi Kilisevi Türk ve Suriyeli Kadınlar İçin Restore Edildi

Kilis Belediyesi ve Uluslararası Mavi Hilal Vakfı iş birliği ile Türk ve Suriyeli kadınların hizmetine sunulması amacıyla, 15 Temmuz Şehitleri Konağı Meslek Edindirme Merkezi açıldı.



Kilis Belediye tarafından 2 ay içerisinde restore edilen tarihi Kilisevi'nde, Türk ve Suriyeli kadınların eğitim ve sosyal aktivitelerini sürdürebilmeleri için çeşitli faaliyetler yürütülecek.



15 Temmuz Şehitleri Konağı Meslek Edindirme Merkezi'nde, Uluslararası Mavi Hilal Vakfının da desteğiyle kuaförlük, Türkçe-Arapça-İngilizce dil eğitimi, aşçılık ile Kur'an-ı Kerim, el sanatları, bilgisayar eğitimi gibi birçok alanda kadınlara hizmet verilecek.



Tarihi konaklar bir yandan Türk ve Suriyeli kadınları meslek sahibi yaparken, diğer yandan da kentte birlikte yaşayan bu insanların birbirlerini tanıması ve kaynaşmasına imkan sağlayacak.



Kilis Belediyesi Başkanı Hasan Kara, 15 Temmuz Şehitleri Konağı Meslek Edindirme Merkezi'nin açışında yaptığı konuşmada, Kilis halkının Suriyeli sığınmacılarla barış ve huzur içerisinde yaşadığını söyledi.



Kentteki barış ve huzur ortamını sağlayan etkenlerden birinin meslek edindirme kursu olarak kullanılan tarihi konaklar olduğunu ifade eden Kara, Türk ve Suriyeli kadınların bu kurslara gitmesinin, birlik berberlik anlamında çok önemli olduğunu dile getirdi.



Meslek edindirme merkezlerinin Türk ve Suriyeli kadınlara sosyal faaliyetlerini sürdürme imkanı sağladığını belirten Hasan Kara, "Bu konak kadınlara nefes alma imkanı sunacak. 15 Temmuz Şehitleri Konağı Meslek Edindirme Merkezi sayesinde kadınlara beraber yaşama, birlikte vakit geçirme imkanı sağlayacak. Bu konuda göstermiş olduğu destekten dolayı Uluslararası Mavi Hilal Vakfına da çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Uluslararası Mavi Hilal Vakfı Başkanı Recep Üker de 15 Temmuz Şehitleri Konağı Meslek Edindirme Merkezi'nin Türk ve Suriyeli kadınlara yönelik önemli bir hizmet vereceğine dikkati çekti.



Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından merkezin açılışı yapıldı.