Tarihi kilisedeki mangal partisine tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tarihi kilisedeki mangal partisine tepki

14.01.2021 15:38 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:42
Tarihi kilisedeki mangal partisine tepki

ŞANLIURFA'da, bir kebapçı tarihi Germuş Kilisesi'nin içine mangal kurup kebap yaptı.

ŞANLIURFA'da, bir kebapçı tarihi Germuş Kilisesi'nin içine mangal kurup kebap yaptı. Sosyal medyada paylaşılan video, kullanıcıların tepkisine yol açtı.

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Dağyanı Mahallesi'nde bulunan ve 19'uncu yüzyılda yapıldığı tahmin edilen, yapılan kaçak kazılar nedeniyle harabeye dönen Germuş Kilisesi, bu kez, bir lokanta sahibinin mangal yapmasıyla gündeme geldi. Kebapçı, sosyal medyada farkındalık oluşturmak için kilise içine mangal kurdu. İçerisi harabeye dönen kilisede meşale eşliğinde mangal yakan kebapçı, bir süre yöreye özgü ciğer kebabını pişirip yanında bulunan kişilere ikram etti. Kilisede düzenlenen ve sosyal medyada paylaşılan mangal partisi, kısa sürede büyük tepki topladı.

MAHALLELİ TEPKİLİ

Dağyanı Mahallesi'nde oturan vatandaşlar, kilisede mangal partisi yapan kişilere tepki gösterdi. Kilisenin kazma kürek ve iş makineleriyle kaçak kazı yapanlarca harabeye çevrildiğini söyleyen mahalleli, tarihi yapının restore edilmesini istedi. Mahallede oturan Übeyit İnci, "Biz defineciler yüzünden perişan olmuşuz. Defineciler genelde gece saatlerinde kazıya geliyor. Biz kendi çabalarımızla bu kültürel mirası koruyoruz. Define arayanlar burayı maalesef harabeye çevirdi. Şimdi ise alkol almak isteyenler, kebap yamak isteyenler buraya geliyor. Kilise yerleşim alanlarının uzağında olduğu için pek göremiyoruz. Definecilerin ve farklı amaçla gelenlerin engellenerek kilisenin restore edilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlker Başbuğ Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kanye West Demet Akalın Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Samet Aybaba Emre Taşdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar İzmir Instagram Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tarihi kilisedeki mangal partisine tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 15:55:55. #1.15#
title