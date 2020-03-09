Tarihi kilise sanat galerisine dönüştürüldü
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Tarihi kilise sanat galerisine dönüştürüldü - Haber
Talas Belediyesi, Kayseri, Talas, Güncel

Tarihi kilise sanat galerisine dönüştürüldü

KAYSERİ'de bulunan 1500 yıllık tarihi Tol Kilisesi, restorasyon sonrası sanat galerisine dönüştürüldü.

09.03.2020 12:15 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:16
Tarihi kilise sanat galerisine dönüştürüldü

KAYSERİ'de bulunan 1500 yıllık tarihi Tol Kilisesi, restorasyon sonrası sanat galerisine dönüştürüldü.

Talas'ın Kiçiköy Mahallesi Harmanlar Sokağı'nda yer alan kayadan oyma Tol Kilisesi'nin girişi sivri kemerli üç bölümden iç mekanı ise 4 bölümden oluşuyor. Yıllarca bakımsız kalan tarihi kilisenin sanat galerisine dönüştürülmesi için Talas Belediyesi tarafından restorasyon çalışması başlatıldı. Yaklaşık 9 yıl süren çalışmayla tarihi kilise restore edilerek, sanat galerisine dönüştürüldü. Sanat galerisinde sanatçıların yaptığı eserler sergileniyor.

'BURASI KAYADAN OYMA KİLİSE OLARAK YAPILMIŞ'Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, restorasyonu tamamlamanın mutluluğu içinde olduklarını belirterek, "Bulunduğumuz yer 1500 yıllık bir mekan. Burası Tol Kilisesi adı verilen kayadan oyma kilise olarak yapılmış. O dönemden bu tarafa kilise olarak kullanılmış. Ancak son zamanlarda burası restorasyonuyla birlikte Kayseri'de ilk defa müstakil bir sanat galerisi olarak hazırlanmış tek bina oldu. Buranın açılışını yakın zamanda yaptık. Burada ilk açılış yaptığımızda Türkiye'nin önemli sanatçıları sergiler açtılar. Mekanda hat, ebru, cilt ve cam sanatı eserleri sergilendi. Bundan sonra artık her ay sanat eserleri burada sergilenecek" dedi. Başkan Yalçın, restorasyonla güzel bir eserin ortaya çıktığını kaydetti.

   


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti Haber
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti
Rus istihbaratı açıkladı! Esed'in hain tuzağına Türk SİHA'ları düşmedi Haber
Rus istihbaratı açıkladı! Esed'in hain tuzağına Türk SİHA'ları düşmedi
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Birce'nin cinsellik içeren Kadınlar Günü paylaşımına Instagram'dan veto Haber
Birce'nin cinsellik içeren Kadınlar Günü paylaşımına Instagram'dan veto
Yeni partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı! Tanıdık isimler var Haber
Yeni partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı! Tanıdık isimler var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Vladimir Putin Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Sinan Akçıl Acun Ilıcalı Müslüm Gürses
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Gökhan Gönül İsmail Kartal Fatih Karagümrük
Daha Fazla Adana İtalya Avrupa Sivasspor
Şu an buradasınız: Tarihi kilise sanat galerisine dönüştürüldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 13:40:17. #1.15#