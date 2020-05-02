Tarihi Kılıç Ali Paşa Medresesini soyan hırsız tutuklandı
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Tarihi Kılıç Ali Paşa Medresesini soyan hırsız tutuklandı

Tarihi Kılıç Ali Paşa Medresesini soyan hırsız tutuklandı
02.05.2020 10:45 | Son Güncelleme: 02.05.2020 10:50

Tarihi Kılıç Ali Paşa Medresesini soyan hırsız tutuklandı Mimar Sinan'ın eserindeki kurşun plakaları çalan hırsız cezaevine gönderildi Mimar Sinan tarafından yapımına başlanan ve 1588 yılında tamamlanan 432 yıllık tarihi Kılıç Ali Paşa Medresesinin kubbelerinden yaklaşık 1.

Tarihi Kılıç Ali Paşa Medresesini soyan hırsız tutuklandı

Mimar Sinan'ın eserindeki kurşun plakaları çalan hırsız cezaevine gönderildi

İSTANBUL - Mimar Sinan tarafından yapımına başlanan ve 1588 yılında tamamlanan 432 yıllık tarihi Kılıç Ali Paşa Medresesinin kubbelerinden yaklaşık 1.5 ton kurşun plaka çalarak, 300 liraya hurdacıya satan hırsız, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu Karaköy Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mimar Sinan tarafından yapımına başlanan ve ölümünün ardından 1588 yılında tamamlanan Kılıç Ali Paşa Medresesine farklı günlerde gece saatlerinde gelen bir şahıs, korona virüs salgını nedeniyle iş yerlerinin kapalı olmasını fırsat bilerek 432 yıllık tarihi medreseye tırmanmıştı. Şahıs ardından tarihi kubbelerdeki maddi ve tarihi değeri yüksek olan kurşun plakaları sökmüş ve sırtına yükleyerek çalmıştı. Yaklaşık 1.5 ton kurşun plaka çalan şahıs ardından kayıplara karışmıştı.

Kubbeleri soyan hırsız tutuklandı

Olayın ardından türbelerdeki çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Sinan Z'yi kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalamıştı. Şahsın kurşun plakaları 300 lira karşılığında hurdacıya sattığı tespit edilmişti. Karaköy Polis Merkezi Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Tarihi Kılıç Ali Paşa Medresesini soyan hırsız tutuklandı

Kaynak: İHA

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