Tarihi kervansarayda "tiyatro sahnesi" kuruldu

16.10.2019 11:10

Edirne'de heybetli görünüşü ve mimarisiyle göz kamaştıran Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nın bir bölümünde tiyatro oyunları sahnelenecek.

Osmanlı Devleti tarafından, Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte İpek Yolu'nun önemli kavşak noktalarından Edirne'de, ticareti koruma amaçlı pek çok kervansaray ve han yaptırıldı. Bu kervansaraylardan biri de "Ayşekadın Hanı" olarak da bilinen Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı. Sultan I. Ahmet döneminde Defterdar Ekmekçizade Ahmet Paşa tarafından 1609 yılında yaptırılan kervansaray, tüccara konaklaması üç gün ücretsiz, vakıf malı olarak hizmet verdi. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde "200 ocaklı, bin at kapasiteli" diye tarif edilen kervansaray, geniş avlusu ve kapalı alanlarıyla dikkati çekiyor.

Dış dükkanlarının restorasyonu tamamlanmak üzere olan, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait kervansarayın develik bölümlerinden biri, bir süre önce Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün kullanımına verildi. Tarihi yapının "develik" bölümüne kurulan sahnede Devlet Tiyatroları oyuncuları ay sonunda sahne almaya başlayacak.

"850 metrekarelik iç alan, tiyatro sahnesine dönüştürüldü"

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak kentin en büyük kervansaraylarından Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nda dış dükkanlar bölümünün restorasyonunun iki aya kadar tamamlanacağını söyledi.

Dış dükkanlara fonksiyon verirken iç mekana da fonksiyon verme amacıyla yapının Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün kullanımına sunulduğunu anlatan Güneren, "Edirne Valimiz Ekrem Canalp'in gayretleriyle kervansarayın develik mekanlarından birinde yaklaşık 850 metrekarelik iç alan, tiyatro sahnesine dönüştürüldü." dedi.

Sahne 220 seyirci kapasiteli

Güneren, tiyatro sahnesinin tarihi dokuya hiçbir zarar vermeden oluşturulduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak kültürel mirasın geleceğe taşınması yanında kültür ve sanatın geniş kitlelere yayılması için de destekleme çalışmalarımız sürüyor. Bu çalışmalarımıza bir örnek de 17. yüzyıl yapılarından, heybetli görünüşü ve mimarisiyle göz kamaştıran Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nın bir bölümü, tiyatro sahnesi oluşturulması için Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün kullanımına sunuldu. Tiyatronun sahnesi, kulisi, seyirci bölümleri şu anda inşa edilmiş vaziyette. 220 seyirci kapasiteli sahnede Devlet Tiyatroları en kısa zamanda oyunlarını sahneleyecek. Böylece tarihi İpek Yolu'nda bulunan tarihi bir mekanın günümüz etkinliklerinde de kültür sanat faaliyetlerinde kullanılması sağlanmış oldu."

Kaynak: AA