"Tarihi Kervansaray Suluhan'la Beypazarı Markalaşma Yolunda Projesi" onaylandı Beypazarı Kaymakamlığınca hazırlanan "Tarihi Kervansaray Suluhan'la Beypazarı Markalaşma Yolunda Projesi"nin onaylandığını bildirildi.

Beypazarı Kaymakamlığınca hazırlanan "Tarihi Kervansaray Suluhan'la Beypazarı Markalaşma Yolunda Projesi"nin onaylandığını bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklama, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından onaylanan projenin ilçe için çok önemli olduğu belirtildi.

Kaymakam Temel Ayca, önemli bir atılım olan proje ile tarihi Suluhan Kervansarayı'nı turizm merkezi olarak kullanmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA