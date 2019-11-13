Tarihi kervansaray duvarına kafası sıkışan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı
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Tarihi kervansaray duvarına kafası sıkışan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

Tarihi kervansaray duvarına kafası sıkışan güvercini itfaiye ekipleri kurtardıNEVŞEHİR - Nevşehir'deki tarihi bir kervansarayın duvarındaki taşlara kafası sıkışan güvercin itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

13.11.2019 10:55 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:58
Tarihi kervansaray duvarına kafası sıkışan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

Tarihi kervansaray duvarına kafası sıkışan güvercini ekipleri kurtardı

- 'deki tarihi bir kervansarayın duvarındaki taşlara kafası sıkışan güvercin ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Tedavisi yapılan güvercin daha sonra yeniden doğaya bırakıldı.

Nevşehir Belediye Başkanlığı binası karşısında bulunan Kurşunlu Camii altındaki tarihi kervansarayın duvarındaki taşların arasına bir güvercinin sıkıştığını fark eden vatandaşlar, durumu ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Nevşehir Belediyesi Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 10 metre yükseklikteki duvara itfaiye merdiveni yardımıyla ulaşarak kafası sıkışan güvercini kurtardı.

Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kontrolleri sonrasında kanadındaki yaralar tedavi edilen güvercin beslenerek yeniden doğaya bırakıldı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Tarihi kervansaray duvarına kafası sıkışan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı
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