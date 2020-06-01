Tarihi kentte tarihi mekanlar açıldı
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Tarihi kentte tarihi mekanlar açıldı

Tarihi kentte tarihi mekanlar açıldı UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yeni normale dönüşle birlikte bazı tarihi mekanlar tekrar açıldı.

01.06.2020 14:22 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:26

Tarihi kentte tarihi mekanlar açıldı

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yeni normale dönüşle birlikte bazı tarihi mekanlar tekrar açıldı.

Tarihi Çarşı bölgesinde yer alan Köprülü Mehmet Paşa Camisi'ne bitişik şekilde 1661'de kurulan ve Osmanlı döneminde ordunun ayakkabı ihtiyacını karşılayan 359 yıllık Yemeniciler Arastası'nda bulunan bazı tarihi dükkanlar, normalleşme süreci kapsamında açıldı. Sabah dükkanlarına gelen esnaflar, uzun bir aradan sonra dükkanlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.

Arasta Hünkar Kahvecisi işletmecisi Fırat Bahçeci, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, uzun bir aradan sonra dükkanlarının açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yeni normale dönüşe geçileceğinin açıklanmasının ardından tüm hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Bahçeci, "Süreç biraz zor geçti, sıkıntılı bir süreçti. İnşallah bundan sonraki süreçler iyi olur. Ama insanlarımız bu süreçte çok rahat davranmamalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Turistlerin de gelip gideceği günleri beklediklerini aktaran Bahçeci, şunları kaydetti:

"Daha tedbirli, daha düzenli, daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz. Biraz zor geçecek ama yapacak da bir şey yok. Artık nasibimizde ne varsa o diyeceğiz. Temizliğimizi bitirdik, bekliyoruz artık, inşallah iyi olacak.

Tarihi kentte tarihi mekanlar açıldı

Kaynak: İHA

Manşet

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