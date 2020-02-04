Tarihi kentte otobüs terminaline şehidin ismi verildi

04.02.2020 17:16 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:20

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, şehirlerarası otobüs terminaline 2016 yılında Hakkari'de şehit olan Uzman Erbaş Çoşkun İşleyen'in ismi verildi.



Safranbolu Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Başkan Elif Köse başkanlığında yapıldı. Saygı duruşuyla başlayan ve 9 maddeden oluşan toplantıda, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin yoldan kotlandırma başlıklı 11. maddesinde belirtilen kademelendirme ile ilgili yapılacak uygulamalarda kademelendirme yapılmamasına dair plan notu değişikliği teklifi, Dış İlişkiler Müdürlüğü Yönetmeliği ile Hukuk İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği görüşüldü.



Toplantıda, 2016 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Irak sınırında bulunan Derecik Gerdan Tepesi'nde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Uzman Erbaş Çoşkun İşleyen'in isminin Safranbolu şehirlerarası otobüs terminaline verilmesi konusu görüşüldü. Meclis toplantısında, Safranbolu şehirlerarası otobüs terminali ismi "Şehit Coşkun İşleyen Şehirlerarası Otobüs Terminali" olması kabul edildi.



Atık pillerin bertarafı protokolünün imzalanması için belediye başkanına yetki verilmesi ve protokolün süresinin belirlenmesiyle sendikal konuların görüşüldü toplantıda konuşan Başkan Köse, Safranbolu Belediyesi olarak şeffaf bir yönetim ve vatandaşlarla istişare içerisinde çalışmaların devam ettiğini söyledi. Köse, "Her fırsatta belirttiğim üzere çalışmalarımızı şeffaf bir anlayışla yürütüyoruz. Halkımızın her çalışmamızdan sosyal medyamız aracılığı ile gerçekleştirilen canlı yayınlarla ve çeşitli vesilelerle haberdar olmasını sağlıyoruz" dedi.



Meclisin büyük bir uyum ile çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlatan Köse, tek amaçlarının kendilerine emanet edilen bu güzel ilçeyi gelecek kuşaklara çok daha iyi bir şekilde bırakmak olduğunu, hizmet yarışında uyum içerisinde çalışan tüm meclis üyelerine teşekkür etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA