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Çin Halk Cumhuriyeti, Safranbolu, Karabük, Güncel

Tarihi kentte okullar dezenfekte edildi

UNESCO Dünya Mira Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, okullar korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

12.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:12
Tarihi kentte okullar dezenfekte edildi

UNESCO Dünya Mira Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, okullar korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.


İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, 100'den fazla ülkede görülen ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk virüs vakasını açıklamasının ardından Karabük genelinde dezenfekte çalışmalarına ağırlık verildi. İl genelinde tüm kurumlarda, halkın yoğun olduğu park, durak, otobüs gibi yerlerde denfekte çalışamları yapılırken, okullarda da dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor.


Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu'ya bağlı eğitim kurumları ve okullarda daha öncesinde de yapılan hijyen uygulamalarının Safranbolu İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda devam ettiğini söyledi.


Solunum yolları enfeksiyonları ve küresel ölçekte dünyanın pek çok bölgesinde yayılan bulaşıcı virüslere karşı afişler, bilinçlendirici videolar ve basılı materyallerle idareci, öğretmen, öğrencilere bilgilendirme çalışmalarının ardından etkin ve kapsamlı bir program çerçevesinde hız kesmeden ettiğini ifade ede Ürkmezer, "Eğitim yapılmayan zamanlarda, sıra, masa, tahta, dolap, askı, kapı, klozet, lavabo, kapı kolları ve tırabzanlar gibi sık kullanılan yüzeyler dezenfekte ediliyor. Safranbolu İlçe Sağlık Müdürlüğü ile koordineli oluşturulan ekiplerle de yapılan hijyen çalışmalarını sık sık kontrol ediliyor. İlçe genelinde düzenli bir şekilde, tüm dünyada olumsuz sonuçlar doğuran salgın öncesi de dezenfekte çalışmalarını yapıyorduk. Covid-19 yani korona virüsün dünyada baş göstermesinden hemen sonra özellikle eğitim kurumlarımızda ve okullarımızda öğrencilerin sıklıkla kullandıkları alanları dezenfekte çalışmalarına, kurumlarımızın işbirliği ile hız kesmeden devam ediyoruz. Bu konu üzerinde hassas bir şekilde durarak çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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