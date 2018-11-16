Tarihi Kentler Birliğinden Süleymanpaşa'ya Ödül

Tarihi Kentler Birliği tarafından bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Süleymanpaşa Belediyesi tarihi dokuya yönelik projeleri ve uygulama alanında ödül aldı.

Belediyeden yapılan açıklama göre, kültürel mirası koruma ve özendirme projelerini teşvik etmek amacıyla Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen yarışma için Antalya'da ödül töreni düzenlendi.



Törene, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve Belediye Başkan Yardımcısı Berkay Çakır ile birlikte katıldı.

Kumbağ Sanat Galerisi Projesi ve Ertuğrul Mahallesi'nde gerçekleştirilen rölöve, restitüsyon ve restorasyon çalışmalarından dolayı uygulama dalında verilen ödülü, Belediye Başkanı Eşkinat aldı.

Eşkinat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ın muazzam bir tarihi mirasa sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz belediye olarak bu mirasa hakkıyla sahip çıkmak ve onu en sağlıklı şekilde geleceğe taşımak için projeler geliştiriyoruz. Bu projelerimiz arasında tarihi Tekirdağ evlerinin rölöve, restitüsyon ve restorasyonlarının yapılarak şehrimize müze, sanat galerisi ya da hizmet binası olarak kazandırılması da var. Nitekim Kumbağ Mahallesi'nde bulunan ve kaderine terk edilmiş durumdaki tarihi şaraphaneyi şehrimize bir sanat galerisi olarak kazandırdık. Kimlikli ve tarihine sahip çıkan bir Süleymanpaşa yaratma çalışmalarımız önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğiz."