Tarihi Kentler Birliğinden Altındağ Belediyesine ödül
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Tarihi Kentler Birliğinden Altındağ Belediyesine ödül

Altındağ Belediyesi Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Tarihi Kentler Birliğince (TKB) düzenlenen 2020 yılı Müze Özendirme Yarışması'nda, "Yaşam Kültürü Müzeleri" ödülüne değer görüldü.

Tarihi Kentler Birliğinden Altındağ Belediyesine ödül
09.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:08

Altındağ Belediyesi Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Tarihi Kentler Birliğince (TKB) düzenlenen 2020 yılı Müze Özendirme Yarışması'nda, "Yaşam Kültürü Müzeleri" ödülüne değer görüldü.

Altındağ Belediyesinden yapılan açıklamada, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nin daha önce de birçok ödüle layık bulunduğuna dikkat çekilerek, TKB tarafından iyi müzecilik örneklerini özendirmek, yerel yönetimlerin müze uygulamalarında önder olma ve koruma bilinci yaratma rollerini öne çıkartmak ve müzeler arasında iş birliğini geliştirmek amacıyla düzenlenen yarışmada alınan bu ödülün de çok değerli olduğu vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nin Türk tarihine yakından tanıklık eden, önemli bir müze olduğunu belirtti.

Yeni tip koronavirüs salgınında normalleşme sürecine geçilmesiyle müzenin kapılarını ziyaretçilere açtıklarını bildiren Balcı, şunları kaydetti:

"Ulucanlar Cezaevi Müzesi, ülkemizin yakın geçmişine dair önemli izler taşıyor. Türkiye'nin yakın tarihine ve siyasal geçmişine tanıklık etmek isteyen herkesi Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ni ziyaret etmeye davet ediyorum. Daha önce de pek çok kurum ve kuruluştan, değişik kategorilerde ödüllere layık görüldü. Ayrıca halen Ankara'nın en çok ziyaret edilen özel müzeleri arasında başı çekiyor."

Ulucanlar Cezaevi Müzesi

Türk siyasi tarihinin en önemli duraklarından Ulucanlar Cezaevi Müzesi; koğuşları, tecrit odaları, zindanları ve bu bölümlerde yapılan seslendirmeleriyle ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.

1925 yılından 2006 yılına kadar faaliyet gösteren Ulucanlar Cezaevi'nin 6'ncı koğuşu, ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği bölümler arasında yer alıyor. Bu koğuşta, burada yatan tanınmış gazeteci, edebiyatçı ve siyasetçilerin kişisel eşyaları sergileniyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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