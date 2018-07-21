Ordu'nun Ünye ilçesinde, Tarihi Kentler Birliği Ünye Bölge Toplantısı kapsamında "Doğu ve Orta Karadeniz Bölgesinde Doğal Kültürel Mirasın Zenginliği ve Çeşitliliği" konulu panel düzenlendi.



Ünye Belediyesi ev sahipliğinde dün başlayan program kapsamında düzenlenen panel, ilçedeki bir otelde gerçekleştirildi.

Oturum başkanı olan Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Sezer Cihan, Tarihi Kentler Birliği'nin koruma yaklaşımında, kale, çarşı ve mahalle bütününde bir koruma yaklaşımı olduğunu belirterek, bu kapsamda Ünye'de çarşı ve mahalle ilişkisinin güzel korunduğunu söyledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Nihat Çiftçi ise, Tarihi Kentler Birliği Ünye Bölge Toplantısı'nın verimli geçtiğini belirterek, "Eğer insan varsa aslında her şey oradan başlıyor. Hepimiz doğuyoruz, yaşıyoruz ve ilerliyoruz. Topraktan geldik toprağa gidiyoruz. Biraz da etrafta tabiatın bize vermiş olduğu o güzellikler yaşamın içerisinde varsa, mimaride varsa, kullanımda varsa, korumada varsa biraz da güzellik oradan geliyordur. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, Ünye'ye geldiğimiz gibi gitmiyoruz. Güzel bir iki gün geçti, hepimiz donanımımıza donanım kattık. Koruma bilincimize daha bir yüklenme oldu. Daha bir bilinçlenmiş olduk." şeklinde konuştu.

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar da, Ünye'de geçmiş ile geleceği buluşturan, modern ile tarihi barıştıran, insan ile şehri bütünleştiren bir kültür iklimini yeşertmeyi ve bu güzel şehrin hafızasını, kültürünü zihninde tutarak gelecek nesillere miras bırakmayı hedeflediklerini söyledi.

Panelde konuşan Yrd. Doç. Dr. Reşat Sümerkan, Karadeniz'deki köy evlerinin mimari yapısı ve özelliklerine değindi.

Karadeniz mimarisinin üretim, coğrafya ve kültürden etkilendiğini aktaran Sümerkan, şöyle konuştu:

"Karadeniz'de köyler yamaç ve eğimli arazilerde kurulur. Yerleşimlerde standartların üzerinde bir dağınıklık görülür. Bu nedenle sosyal açıdan da insanların bütünleşmesi oldukça zor oluyor. Karadeniz evleri, bahçelerin ve tarlaların hemen üstünde yer alır. Evlerden bahçe ve tarlaların denetlenmesi esastır. İkincisi ise ahırdan hayvan gübresi yukarıdan aşağıya kolay taşınır. Yani Doğu ve Orta Karadeniz bölgesinde üretim, coğrafya ve kültür Karadeniz mimarisini oluşturmaktadır. Burada yapılar, insanların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yapılmıştır."

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Trabzon Temsilcisi Bekir Gerçek ise "Sosyal, Kültürel Mirasın, Doğal Kültürel Mirasın Zenginliği ve Çeşitliliği" konulu sunumunda Karadeniz kentlerinin tarihini anlattı.

Yüksek Mimar Murat Sefer Özdurmuş da kültürel mirasların korunması ile ilgili bir sunum yaptı.

Panele, Tarihi Kentler Birliği eski başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Tarihi Kentler Birliği Onursal Başkanı Çevre Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı'nın (ÇEKÜL) Kurucusu Prof. Dr. Metin Sözen ve eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey, belediye başkanları ve temsilciler katıldı.