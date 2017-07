Tarihi Kentler Birliği Toplantısı Sona Erdi

Eskişehir Tepebaşı Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Tarihi Kentler Birliği (TKB) Eskişehir Bölge toplantısı sona erdi.



Divan Express Otel'de düzenlenen kapanış toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Toplantıda daha sonra Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası'ndan iki müzisyen, kısa bir müzik dinletisi sundu. Tarihi Kentler Birliğinin tanıtım filminin ardından katılımcılara hitap eden Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı'nın günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirterek, "Yaklaşık 400 bin yurttaşımız Tepebaşı'nda yaşıyor. Bölgemizin kuruluşu 1800'lü yıllara dayanıyor. O dönemlerde Balkanlar'dan, Kırım'dan ve Kafkasya'dan göç almışız. O gelen göçmen vatandaşlarımız da yerleşim yeri olarak Odunpazarı bölgesini, iş hayatı ve sosyal hayat için de Tepebaşı bölgemizi tercih etmişler. Ben ilk kez 1999'da göreve geldiğimde Tepebaşı küçük bir kasabaydı. Çocuklarımızın spor yapacağı bir alan bile yoktu. Bölgemiz şu an güzel bir konuma geldi. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte hareket ederek güzel işler ortaya koyduk. Tepebaşı bugün hizmet sektöründe öncü bir bölgedir, havası çok temizdir. İnsanlarımız burada çok rahat nefes alıp vermektedir. Diğer kentlere nazaran tarihi eserlerimizin az olması bizlere üzüntü veriyor ancak Eskişehir'de tarihinde oldukça önemli olaylara sahne olmuştur. Porsuk Havzası, eski çağlardan itibaren önemli uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Porsuk, Sarısu Çayları coğrafyamızı zenginleştirmiştir. Porsuk Çayı'nın şehrimizin göbeğinden geçmesi buraya oldukça önemli zenginlikler katmıştır. Örneğin Fırat ve Dicle Mezopotamya için nasıl önemliyse, Porsuk da bizim için o kadar önemlidir. İnönü ilçemiz de sahne olduğu tarihi savaşlarımızla bizim için bir zenginliktir. Örneğin Kızfındık köyü yakınlarında yer alan Kanlıtaş höyüğünde yapılan kazılarda elde edilen buluntular, Eskişehir bölgesinde somut en eski yerleşim yerlerinin izlerini taşımaktadır. Burası günümüzden 8 bin yıl öncesine dayanmaktadır ve Anadolu'nun ilk mermer bilezik atölyesi konumundadır. Birçok höyüğe ev sahipliği yapan Eskişehir civarında tespit edilen yaklaşık 200 höyük bulunmaktadır. Eskişehir ve çevresi stratejik konumu ile birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Türklerin yurdu oluncaya dek Frig, Helen, Roma ve Bizanslıların kök saldığı bir nokta olmuştur" ifadelerini kullandı.



Başkan Ataç, Tepebaşı bölgesi sınırları içerisinde 57 adet arkeolojik sit alanı ve 107 adet taşınmaz kültür varlığı bulunduğunu kaydederek, bu tarihi bölgenin yaşatılması adına belediye olarak üzerlerine düşen görevi yaptıklarını ifade etti.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt ise Tarihi Kentler Birliğinin çok önemli bir misyon üstlendiğini kaydederek, "Yaklaşık 17 bin sit alanımız var. Bunlardan 200'den fazlası Eskişehir'de. Ülkemizde yaklaşık 120 bin taşınmaz kültür varlığımız var. Bu büyük miras bizimdir. Bu varlıkların korunması için sürekli olarak yasalar, yönetmelikler geliştirilmekte ve uygulanmaktadır" diye konuştu.



Toplantıda daha sonra Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Sezer Cihan'ın oturum yöneticiliği yaptığı panele geçildi. Panelde Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyelerin arkeolojik mirası bağlamında endüstri mirası ve kent müzelerine yaklaşımı konuları ele alındı. Panele konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Bedia Yelda Uçkan, Eskişehir'in tarihsel süreç içerisinde farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmış önemli bir bölge olduğunu vurguladı. Frigya bölgesinin gerek askeri, gerek ticari yönden stratejik öneme sahip olduğunu belirten Uçkan, "Hemen her dönemde bu bölgenin ele geçirilmesi, Anadolu'ya hakim olmanın anahtarı gibi görülmüştür. Helenistik dönemden itibaren bölgeye Frigya denmesinin sebebi de Frig Kralı olmuştur. Kralları Midas efsanevi bir şahıs olarak Avrupa sanatında da yerini almıştır" diyerek bölgenin tarihi hakkında bilgiler aktardı. Bölgede yapılan kazı çalışmaları sonucu elde edilen bulgulara da değinen Uçkan, bu örneklerin eşine rastlanmayacak kadar özel olduğuna dikkat çekti.



Panelin ardından Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, toplantının kapanış konuşmasını gerçekleştirdi. Genç, Anadolu topraklarının kutsal olduğuna dikkat çekerek, "Önemli olan bu kutsallığı yakalamak ve devam ettirmektir. Bunun için bu bilinçte yöneticilik anlayışına çok ciddi biçimde ihtiyaç var. Günümüzde çok önemli bir kavram var; sürdürülebilirlik Sürdürülebilirliğin temel kriteri ise katılımcılıktır. Yani siz bir oluşumda sürdürülebilirliği sağlamak istiyorsanız, o yapının içinde herkes olmalıdır. Bir karar alınırken de bir kişinin iki dudağının arasından çıkan sözden ziyade o alanda kimler var ise, börtüsünden böceğine, ağacından çiçeğine, hayvanından insanına içinde olduğu bir çalışma ile sürdürülebilirliği hakim kılabilirsiniz. Onun için burada TKB'nin önemi bir kez daha anlaşılmalıdır. Eski ile yeni olanı doğru biçimde bağdaştırmak adına gerçekleştirdiğimiz bu toplantıların faydalı olacağına inanıyorum" dedi.



Toplantısı sonrası katılımcılar Tepebaşı Belediyesinin hayata geçirdiği projeleri yerinde gördü. - ESKİŞEHİR