Tarihi Kentler Birliği Özendirme Yarışması
Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından 16'ncısı düzenlenen "Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması"nda kazanan belediyelere törenle ödülleri verildi.
Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından 16'ncısı düzenlenen "Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması"nda kazanan belediyelere törenle ödülleri verildi.Uluslararası Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, Yapı Yenileme ve Restorasyon Fuarı (YAPEX) kapsamında Antalya EXPO Center'da düzenlenen ödül töreninde konuşan Tarihi Kentler Birliği ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, özendirme yarışmasına gelecek yıllarda, somut olmayan kültürel mirasın ve doğal mirasın korunmasına ve yaşatılmasına yönelik projelerin de başvurmasını beklediklerini söyledi.
-"69 belediyeden 143 proje değerlendirildi"
Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma (ÇEKÜL) Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve TKB Danışma Kurulu Üyesi Hasan Özgen ise birliğin kültür mirasını koruma çalışmalarını özendirmek amacıyla düzenlediği ve gelenekselleşen yarışmada bu yıl 69 belediyeden 143 projenin değerlendirildiğini kaydetti.
Kültür Mirasını Koruma ve Özendirme Yarışması'nda Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü'nü kazanan Mudurnu Belediyesinin ödülünü Belediye Başkanı Mehmet İnegöl, ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ile Tarihi Kentler Birliği ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'ın elinden aldı.
Mudurnu Belediyesi, Ahiler Müzesi ve Kanuni Sultan Süleyman Cami Restorasyon projeleri ile ödüle değer görüldü.
Jüri Özel Ödülü ise bu yıl Melikgazi ve Uçhisar belediyelerinin oldu.
Melikgazi Belediyesi; Kazancılar Çarşısı Üst Örtü ve Cephe Yenilenmesi, Germir Mahallesi Tek Yapı Restorasyon projeleri ile Tarihi Mahalle Cami ve Mescitlerinin Restorasyonları, Gülük Evi ve Fuat Gökçen Evi Restorasyonları ile bu ödüle layık görülürken, Uçhisar Belediyesi ise Kadın Eli Projesi ile ödüle değer görüldü.
Ayrıca TKB'nin mimarlık, şehircilik, arkeoloji, sanat tarihi, hukuk ve kent yönetimi alanlarındaki uzmanlardan oluşan Danışma Kurulu tarafından incelenen başvurular arasında ödül alan projeler, fuardaki Özendirme Yarışması Sergisi'nde katılımcılarla paylaşıldı.
Ödül alan belediyeler ve projeleri şöyle:
Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü:
Mudurnu Belediyesi (Mudurnu Ahiler Müzesi ve Kanuni Sultan Süleyman Cami Restorasyonu)
Jüri Özel Ödülü
1- Melikgazi Belediyesi (Kazancılar Çarşısı Üst Örtü ve Cephe Yenilenmesi, Germir Mahallesi Tek Yapı Restorasyonu, Tarihi Mahalle Cami ve Mescitlerinin Restorasyonları ve Gülük Evi ve Fuat Gökçen Evi Restorasyonları)
2- Uçhisar Belediyesi (Kadın Eli)
Proje Ödülleri
1- Bartın Belediyesi (Bartın Tarihi ve Kültürü Müzesi)
2- Dulkadiroğlu Belediyesi (Kentsel SİT Alanı İçindeki Sokakların Cephe İyileştirme ve Kentsel Tasarım Projeleri, Uygulamalı Mutfak Müzesi)
3- Göynük Belediyesi (Tarihi Arasta Çarşısı Projesi, Gazi Süleyman Paşa Bulvarı ve Akşemseddin Hz. Türbesi Çevresinin Düzenlenmesi, Zafer Kulesi Restorasyonu)
4- Kepez Belediyesi (Dokuma Park)
5- Lüleburgaz Belediyesi (Tarihi Alanların Düzenlenmesi)
6- Mudanya Belediyesi (Taş Mektep Restorasyon, 12 Eylül Caddesi Cephe Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım projeleri)
7- Samsun Büyükşehir Belediyesi (Saathane Meydanı ve Şifa Hamamı Restorasyon, Gazipaşa Mahallesi Kültür Evi projeleri)
8- Süleymanpaşa Belediyesi (Eski Tekirdağ Fotoğrafları Müzesi ve Süleymanpaşa Belediyesi Sanat Galerisi projeleri)
Uygulama Ödülleri
1- Afyonkarahisar Belediyesi (Ahmet Mehmet Efendiler, Demiryalan, Kadınana, Sahipler Sultan türbelerinin, Ali Ağa, Arapmescit, Taşpınar çeşmelerinin, Bedesten Çarşısı, Kültür Sanat Evi ve Akmescit Kültür Evleri restorasyonları, Kentsel SİT Alanı İçinde Bulunan Sokakların Sağlıklaştırma projeleri)
2- Bozüyük Belediyesi (Bozüyük Şehir Müzesi Restorasyonu)
3- Çanakkale Belediyesi (Oyuncak Evi)
4- Edirne Belediyesi (Eski Elektrik Fabrikası Restorasyonu, Edirne Kent Belleği)
5- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (6 TCDD Lojmanın Restorasyonu)
6- Kadıköy Belediyesi (Suadiye Sanat Atölyeleri, Karikatür Evi, Gençlik Sanat Merkezi projeleri, Sosyal Hizmet Merkezi ve Ladikli Ahmet Ağa Çeşmesi Restorasyonu)
7- Körfez Belediyesi (Tarihi Hereke Kalesi ve Tütünçiftlik İstasyon Binası Restorasyonları)
8- Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi (Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi Restorasyonu, Demirciler Çarşısı Sokak Sağlıklaştırma Projesi)
Süreklilik Ödülleri
1- Hatay Büyükşehir Belediyesi (Eski Belediye Hizmet Binası, Belediye Kültür Sanat Evi, KUDEB Şube Müdürlüğü Hizmet Binası ve Belediye Lokali Restorasyon Projeleri)
2- İzmit Belediyesi (Ferdane Hanım Konağı Restorasyonu Projesi, Akçakoca Mahallesi Meydan Düzenlemesi, Kapanca Sokak ve Sırrıpaşa Caddesi Sağlıklaştırma Projeleri, İzmit Belediyesi Kültür Tepesi Düzenlemesi, Kastamonu Belediyesi, Hüma Hatun, Şeyhoğlu, Aktekke Konakları Restorasyonları ve Bakırcılar Çarşısı Cephe İyileştirme ve Kentsel Tasarım Projesi)
3- Kemaliye Belediyesi (Dörtyolağzı Mahallesi Otopark Meydanı ve Çevresi Sokak Sağlıklaştırma Projesi)
4- Kuşadası Belediyesi (Güvercinada Kalesi Çevre Düzenleme Projesi)
5- Nilüfer Belediyesi (Işığın Kenti Apollonia Yeniden Doğuyor Projesi)
6- Seyhan Belediyesi (Av. Turhan Arun Sokağı Sağlıklaştırma Projesi ve Nuri Has Pasajı Projesi)
7- Tire Belediyesi (Yalınayak Hamamı ve Bedesten Restorasyonları)
Başarı Ödülleri
Akseki Belediyesi, Altındağ Belediyesi, Arapgir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi, Çarşamba Belediyesi, Defne Belediyesi, Elazığ Belediyesi, Elmalı Belediyesi, Erzincan Belediyesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Eyüpsultan Belediyesi, Finike Belediyesi, İncesu Belediyesi, Kartepe Belediyesi, Kaymaklı Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kırklareli Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Konak Belediyesi, Manavgat Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli Belediyesi, Nevşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, Oğuzeli Belediyesi, Ödemiş Belediyesi, Silivri Belediyesi, Şahinbey Belediyesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Talas Belediyesi, Trabzon Belediyesi, Tuşba Belediyesi, Urla Belediyesi, Uşak Belediyesi, Ünye Belediyesi, Ürgüp Belediyesi, Yalova Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi, Yüreğir Belediyesi.