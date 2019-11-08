Tarihi Kentler Birliği'nin jüri özel ödülü Mudanya'nın

08.11.2019 15:57 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:02

Mudanya Belediyesi; Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'ndan bu yıl da ödülle döndü. Myrleia Antik Kenti Arkeoparkı, Tirilye Sanat Evi ve Kumyaka Çevre Sağlıklaştırma projeleri ile Jüri Özel Ödülü'nü alan Başkan Hayri Türkyılmaz, ödülü tüm Mudanyalılara armağan etti.



Mudanya Belediyesi'nin kentin tarihi, kültürel ve doğal değerlerini koruma ve yaşatma kararlılığıyla sürdürdüğü projeler ödül almaya devam ediyor.



Tarihi Kentler Birliği tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen "Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması"ndan Mudanya Belediyesi ödülle döndü. Belediyelere ödülleri, Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen YAPEX Fuarı'nda törenle verildi. Kentin geleceğini tarihi, kültürel ve turistik değerleriyle şekillendiren Mudanya Belediyesi, Myrleia Antik Kenti Arkeoparkı, Tirilye Sanat Evi ve Kumyaka Çevre Sağlıklaştırma projeleri ile Jüri Özel Ödülü'ne değer görüldü.



Belediye meclis üyeleri, Fen İşleri Müdürlüğü personeli, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli ile birlikte katıldığı törende Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in elinden Jüri Özel Ödülü'nü alan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ödülü tüm Mudanya'ya armağan etti. Kentlerin hafızalarıyla yaşadığını vurgulayan Başkan Hayri Türkyılmaz, "Doğal, kültürel ve tarihi mirasımızı koruyarak, geliştirerek geleceğe taşıma adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Mudanya korunan tarihiyle, doğasıyla hafızasını koruyarak yaşayan bir kent olmaya devam edecek. Önümüzdeki sene yapılacak olan yarışmada açılışını yapacağımız Taş Mektep Restorasyon Projesi ile büyük ödülün sahibi olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.



Mudanya'nın değerlerini gelecek kuşaklara aktarmak gibi önemli bir görevi yerine getirdiklerinin altını çizen Başkan Türkyılmaz, "Bu mutluluk tarif edilmez, bu ödül öncelikle belediyemizdeki ekip arkadaşlarımla birlikte bütün Mudanyalıların ödülüdür. Yaptığımız çalışmalarla tüm hemşerilerimizin gurur duyacağı bir Mudanya'yı geleceğe taşıyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerin ne kadar doğru olduğu bir kez daha kanıtlanmıştır. Mudanya tarihi değerleriyle, turizmiyle, projeleriyle, insanlarıyla artık mutlu bir dünya olmuştur. Amacımız Mudanya'nın tüm değerlerini insanlığa kazandırmaktır" ifadelerini kullandı.



Myrleia Arkeoparkı ilgi odağı oldu



Mudanya Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği nezdinde üçüncü kez ödül alırken, fuar alanında açılan Myrleia Arkeoparkı standı da ilgi odağı oldu. Birçok ilin belediye başkanlarının ziyaret ettiği Mudanya standında, ilçenin önemli değerleri tanıtıldı. Başkan Hayri Türkyılmaz da stantları gezerek, belediye başkanlarıyla sohbet etti. - BURSA

Kaynak: İHA