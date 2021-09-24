Tarihi Kentler Birliği'nden, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne Önemli Ödül

ADANA (Habermetre) - Koruma Özendirme Yarışması'nda Proje Süreklilik Ödülü, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin.

Zeydan Karalar, "Kentimizin zengin tarihi dokusunu koruyup tanıtmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Koruma Özendirme Yarışması'nda Proje Süreklilik Ödülü aldı.

Yapex 2021 Restorasyon Fuarı'nda gerçekleştirilen törene katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ödülü Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'ten aldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, gerek uygulama gerekse proje çalışmaları sonucunda; 123 Envanter Nolu Yapı Mimarlık ve Şehircilik Atölyesi (Uygulama Kategorisi), 226 Envanter Nolu Konak (Tepebağ Höyüğü Çocuk Arkeoloji Atölyesi Projesi-Proje Kategorisi), 62 Envanter Nolu Konak (Tepebağ Höyüğü Kültür ve Sergi Evi-Proje Kategorisi) çalışmaları ile yarışmaya başvuru yaptı ve Yapex 2021 Restorasyon Fuarı kapsamında gerçekleşen Tarihi Kentler Birliği Koruma Özendirme Yarışmasında, Proje Süreklilik Ödülü'nün sahibi oldu.

Geçmişten günümüze kültür beşiği olmuş tarihi kent Adana'nın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için büyük çaba sarf eden Başkan Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne layık görülen ödülü; Yapex 2021 Restorasyon Fuarı'na katılarak Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in elinden saldı.

Başkan Zeydan Karalar, "Adana'nın tarihi, kültürel ve anlatmakla bitirilemeyecek diğer zenginliklerini korumak, tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

TARİHİ DOKUYU KORUMAK VE TURİZME KAZANDIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi: "Adana'nın tarihi ve kültürel zenginliğinin korunmasına Seyhan Belediye Başkanlığı yaptığım dönemde de çok önem veriyordum. Görüldüğü üzere bugün hem Seyhan Belediyesi hem Adana Büyükşehir belediyesi ödül aldı. Her iki ödülden dolayı çok mutluyum. Adana'nın 8-10 bin yıllık geçmişi olduğu söyleniyor ve ciddi tarihi dokuya sahip bir kent. Bu tarihi dokuyu korumak ve gelecek nesillere taşımak, aktarmak gibi bir görevimiz var. ÇEKÜL ve Tarihi Kentler Birliği ile beraber, bazen bağımsız, bazen Valiliğimizle iş birliği yaparak tarihi zenginliklerimizi korumaya çalışıyoruz. Restorasyon çalışmalarımız sürüyor. İnşallah Tepebağ ile birlikte Adana başka bir turizm kenti olacak. "

Tarihi kent dokusunda yer alan Adana'ya özgü sivil mimarlık örnekleri tescilli kültür varlığı konaklar, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından özenli çalışma sonucunda yeniden işlevlendirilerek turizm ile bütünleşik şekilde kente yeniden kazandırılıyor.

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