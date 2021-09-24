Tarihi Kentler Birliği'nden, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne Önemli Ödül - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarihi Kentler Birliği'nden, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne Önemli Ödül

Habermetre - Haberler | Toplum
Tarihi Kentler Birliği'nden, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne Önemli Ödül

Koruma Özendirme Yarışması'nda Proje Süreklilik Ödülü, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin.

ADANA (Habermetre) - Koruma Özendirme Yarışması'nda Proje Süreklilik Ödülü, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin.

Zeydan Karalar, "Kentimizin zengin tarihi dokusunu koruyup tanıtmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Koruma Özendirme Yarışması'nda Proje Süreklilik Ödülü aldı.

Yapex 2021 Restorasyon Fuarı'nda gerçekleştirilen törene katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ödülü Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'ten aldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, gerek uygulama gerekse proje çalışmaları sonucunda; 123 Envanter Nolu Yapı Mimarlık ve Şehircilik Atölyesi (Uygulama Kategorisi), 226 Envanter Nolu Konak (Tepebağ Höyüğü Çocuk Arkeoloji Atölyesi Projesi-Proje Kategorisi), 62 Envanter Nolu Konak (Tepebağ Höyüğü Kültür ve Sergi Evi-Proje Kategorisi) çalışmaları ile yarışmaya başvuru yaptı ve Yapex 2021 Restorasyon Fuarı kapsamında gerçekleşen Tarihi Kentler Birliği Koruma Özendirme Yarışmasında, Proje Süreklilik Ödülü'nün sahibi oldu.

Geçmişten günümüze kültür beşiği olmuş tarihi kent Adana'nın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için büyük çaba sarf eden Başkan Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne layık görülen ödülü; Yapex 2021 Restorasyon Fuarı'na katılarak Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in elinden saldı.

Başkan Zeydan Karalar, "Adana'nın tarihi, kültürel ve anlatmakla bitirilemeyecek diğer zenginliklerini korumak, tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

TARİHİ DOKUYU KORUMAK VE TURİZME KAZANDIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi: "Adana'nın tarihi ve kültürel zenginliğinin korunmasına Seyhan Belediye Başkanlığı yaptığım dönemde de çok önem veriyordum. Görüldüğü üzere bugün hem Seyhan Belediyesi hem Adana Büyükşehir belediyesi ödül aldı. Her iki ödülden dolayı çok mutluyum. Adana'nın 8-10 bin yıllık geçmişi olduğu söyleniyor ve ciddi tarihi dokuya sahip bir kent. Bu tarihi dokuyu korumak ve gelecek nesillere taşımak, aktarmak gibi bir görevimiz var. ÇEKÜL ve Tarihi Kentler Birliği ile beraber, bazen bağımsız, bazen Valiliğimizle iş birliği yaparak tarihi zenginliklerimizi korumaya çalışıyoruz. Restorasyon çalışmalarımız sürüyor. İnşallah Tepebağ ile birlikte Adana başka bir turizm kenti olacak. "

Tarihi kent dokusunda yer alan Adana'ya özgü sivil mimarlık örnekleri tescilli kültür varlığı konaklar, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından özenli çalışma sonucunda yeniden işlevlendirilerek turizm ile bütünleşik şekilde kente yeniden kazandırılıyor.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Muharrem İnce Binali Yıldırım Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Oğuzhan Koç Demet Özdemir Burak Yamantürk İbrahim Tatlıses
Spor Bülent Uygun Lionel Messi Sergen Yalçın Valentin Rosier Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tarihi Kentler Birliği'nden, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne Önemli Ödül - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 13:36:40. #1.17#