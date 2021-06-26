Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışması'ndan Manavgat Belediyesi'ne ödül
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Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışması'ndan Manavgat Belediyesi'ne ödül

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Haberler | Kültür Sanat

Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışması'ndan Manavgat Belediyesi'ne ödül Pendik'te gerçekleştirilen Tarihi Kentler Birliği 2021 yılı Meclis Olağan 1. Toplantısı'nda, Müze Özendirme Yarışması ödül töreni gerçekleştirildi.

Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışması'ndan Manavgat Belediyesi'ne ödül

İSTANBUL - Pendik'te gerçekleştirilen Tarihi Kentler Birliği 2021 yılı Meclis Olağan 1. Toplantısı'nda, Müze Özendirme Yarışması ödül töreni gerçekleştirildi. Manavgat Belediyesi, Kent Müzeleri dalında ödül aldı.

İstanbul Pendik'te gerçekleştirilen Tarihi Kentler Birliği 2021 yılı Meclis Olağan 1. Toplantısı'nda Müze Özendirme Yarışması'nda dereceye giren belediyeler ödülleriyle buluştu. Farklı kategorilerde dereceye giren belediyelere Müze Özendirme Yarışması Jüri Başkanı Ahmet Erdönmez'in sunumuyla ödülleri takdim edildi. Kent Müzeleri kategorisinde ödüle layık görülen Manavgat Belediyesi adına ödülü Belediye Başkan Yardımcısı Hakime Yılmaz ve Halis Akkaya teslim aldı. Ödül töreninin ardından hatıra fotoğrafları çekilirken Manavgat Belediye Başkan Yardımcıları Hakime Yılmaz ve Halis Akkaya açıklamalarda bulundu.

"İnteraktif hologram müzeleriyle de gündemde olacağız"

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Hakime Yılmaz, "Manavgat Belediyesi çok sayıda ödül aldı. Bu ödülü de kent merkezinde ırmak kenarına yaptığımız Kent Müzesi için aldık. Manavgat halkına ve belediye başkanımıza hayırlı uğurlu olsun. Manavgat Belediyesi kültürel çalışmalarına devam ediyor, projelerimiz hala aktif durumda. İlerleyen zaman içerisinde çok daha büyük interaktif hologram müzeleriyle de gündemde olacağız." diye konuştu.

"Manavgatımız için çok önemli ve değerli bir miras"

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Halis Akkaya, "Manavgatımız için çok önemli ve değerli miras. Çünkü geçmişten günümüze kültürümüzü yaşatarak gelecek kuşaklara aktarılabilecek bir proje. Pandemi sürecinde müzelerin kapalı olduğu dönemlerde müzelerimizi olabildiğince açık tutmaya çalıştık. Özellikle genç kardeşlerimizin sürekli olarak gerek bireysel gerekse de okullarıyla birlikte müzelerimizi ziyaret etmekte. Ben bu tür müzelerin her kentte olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü bu müzeler geçmişle gelecek arasında bir bağ oluşturuyor. Bizim içinde çok kıymetli projeydi. Ödül alarak da bu durumu taçlandırdık. Buraya gelerek belediye başkanımız adına ödülü aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışması'ndan Manavgat Belediyesi'ne ödül
Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışması'ndan Manavgat Belediyesi'ne ödül
Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışması'ndan Manavgat Belediyesi'ne ödül
Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışması'ndan Manavgat Belediyesi'ne ödül

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya

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