Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Nihat Çiftçi, "Yaşadığımız şehirleri daha iyi koruyarak, fark edilmeyen değerleri hem restore ederek hem yaşatarak hem de şehirle bütünleştirerek geleceğe taşımak istiyoruz." dedi.

Tarihi Kentler Birliğinin (TKB) kuruluşu ve gelişim sürecinin görüşüldüğü Tarihi Kentler Birliği Kastamonu Buluşması, Ilgaz Dağı'ndaki bir otelde gerçekleştirilen meclis toplantısının ardından sona erdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Nihat Çiftçi, iki gün süren Kastamonu buluşmasının sona erdiğini söyledi.

TKB'nin bir okul olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Kentlerimizi korumak, miras olarak görmek ve bu mirasın kıymetini anlamak ve bunu geleceğe taşıyabilmek önemli. Kastamonu Belediye Başkanlığımızın sunumunda bunu gördük." diye konuştu.

Bir hafta önce TKB'nin başkanlığına seçildiğini anlatan Çiftçi, "Tarihi Kentler Birliğini almış olduğumuz noktadan çok öteye taşımak istiyoruz. Yaşadığımız şehirleri daha iyi koruyarak fark edilmeyen değerleri hem restore ederek hem yaşatarak hem de şehirle bütünleştirerek geleceğe taşımak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ise 50 bin nüfusun üzerindeki belediyelerin koruma, uygulama ve denetim müdürlüğü kurması gerektiğini belirtti.

Belediye ve valiliklerin yol haritaları olması gerektiğini aktaran Sözen, "Yol haritası olduğu zaman artık 'ödenek yok' sözünün ortadan kalktığını görüyorsunuz. Yol haritası olmadığında bir proje hazırlanıyor ve hep birlikte bu projeye ödenek bulmaya çalışıyoruz. Böyle olmaz, bu yüzden yol haritanızın belli olması gerekiyor." diye konuştu.

Sürekliliğin önemli olduğuna işaret eden Sözen, "Düne kadar bu konuları bilim insanları ele almıştı şimdi sahipleri olan belediyeler alıyor. Bu yüzden Kastamonu Belediyesi başta olmak üzere belediyelerimizi kısa zamandaki bu büyük başarılarından ötürü kutluyorum." dedi.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş da çok sayıda belediye başkanının Kastamonu'ya gelerek bu tarihi toplantıya katıldığını dile getirerek, "Kastamonu'da bin 827 taşınmaz tescilli kültür varlığı vardır. Bu varlıklarla Türkiye genelinde 11'inci sıradayız.Tescilli sivil mimaride 8'inci sırada bulunuyoruz. 4 yıllık belediye başkanlığım sürecinde bu konuda elimden geldiği kadarıyla ciddi çalışmalar yaptığımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.