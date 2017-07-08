Tarihi Kentler Birliği Başkanı Yılmaz Açıklaması

Tarihi Kentler Birliği ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'ndeki değişiklikle ilgili, "Çok katılımlı yapılan toplantılar sonucunda ortak paydada anlaşılan düzenlemeler, yeni yönetmelikte yerini almıştır. Yönetmelik değişikliğiyle gizli emsal artışının önüne geçilmiştir." dedi.



Yılmaz, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, kentleşmedeki en önemli sorunların, uygulamalarda karşılaşılan aksaklıklar, kanun ve yönetmeliklerin farklı yorumlanması, esnek düzenlemelerden kaynaklanan estetik kaygıdan uzak yapılaşma olduğunu söyledi.



Bugüne kadar yapılan kanun ve yönetmeliklerin, belirli kurum ve kuruluşlarca uygulamanın içinde bulunmayan kişiler tarafından hazırlandığını savunan Yılmaz, bunların, uygulamada sorun çözücü olmak yerine sorun yaratıcı nitelik taşıdığını belirtti.



Bu nedenle Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nde 2013'te yapılan değişikliklerin yürürlüğe giremediğini, bu yıl 30 Haziran'a kadar ertelendiğini anlatan Yılmaz, "Oysa yeni yönetmelik değişikliği sivil toplum örgütleri dahil yerel yönetimlerin, uygulamanın içinde olan belediyelerin görüşleri yanında Tarihi Kentler Birliği olarak bizlerin de fikri ve görüşleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Çok katılımlı yapılan toplantılar sonucunda ortak paydada anlaşılan düzenlemeler, yeni yönetmelikte yerini almıştır. Yönetmelik değişikliğiyle gizli emsal artışının önüne geçilmiş, net, anlaşılabilir ifadeler düzenlenmiştir. İhtiyaç fazlası ortak alanların emsale dahil edilmesiyle gizli emsal artışı önlenmiştir." diye konuştu.



Trafik sıkıntısının yoğun yaşandığı kentlerde toprak altında kalan minimum otopark ihtiyacının iki katı kadarının emsal harici tutulması, otopark yapımının teşvik edilmesi, katlı otopark alanlarının ayrıca plan değişikliğine gerek duyulmadan yapılabilmesinin sorunun çözümünde önem taşıdığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:



"İnşaat alanından sayılmayan ortak kullanım alanlarının daha sonradan ticari mekanlara çevrilmesiyle proje dışı kullanımlar yeni düzenlemeyle engellenmiştir. Ön bahçe mesafelerinin daha sonra kapatılarak ticarete konu olmasının önüne geçilmesi ise kaçak yapılaşmaların ortadan kaldırılması için önemli bir aşamadır. Ayrıca belediyelerin kendi bölgelerinin özelliklerini dikkate alarak yönetmelik hazırlama yetkisine sahip olması kentlerimize kimlik kazandıracaktır."



Yılmaz, bunun, uygulamadan gelen katılımcıların katkılarıyla yapılması dolayısıyla, bugüne kadar hazırlanan çalışmaların eksikliklerini gideren bir düzenleme olduğunu, bakanlığın çalışmasını takdir ve memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.



Yeni yönetmeliğin yanlış veya farklı yorumlara yol açmayacak anlaşılabilir ifadeler içerdiğine dikkati çeken Yılmaz, şunları söyledi:



"Tarihi Kentler Birliği olarak tarihi mirasımızın korunması ve fonksiyonlar yüklenerek gelecek kuşaklara aktarılması konusunda son 15 yılda memnuniyet verici sonuçlar alınmıştır ancak mevcut yapı stoğunun estetik sorunları vardır. Bu yönetmelikteki, şehirlerimizdeki estetik sorunları çözecek, kimliksiz binaların kimlikli hale gelmesini sağlayacak cephe düzenleme mecburiyetleri memnuniyet verici ve uygulanabilir niteliktedir. Dikey yerine yatay yapılaşmanın özendirici olması, Tarihi Kentler Birliği olarak bizleri memnun etmektedir."