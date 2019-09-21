Tarihi kent Safranbolu'da çevre temizliği etkinliği

21.09.2019 16:54

Dünya Temizlik Günü kapsamında, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Barış ve Emek mahalleleri ile Aslanlar Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi (SAKEM) mevkisi olmak üzere, 3 ayrı noktadan başlayan ve yaklaşık 1 saat süren çevre temizliği, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.

Eldivenlerini takan çocuklar ve vatandaşlar ile Belediye Başkanı Elif Köse, çevre duyarlılığı ve temizliği bilinci uyandırmak amacıyla mahalle ve caddelerde temizlik yaptı.

Etkinlikte toplanan çöpler, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'na getirildi.

Burada açıklama yapan Başkan Köse, etkinliğe destek veren herkese teşekkür etti.

Dünya Temizlik Günü'nde, bugüne kadar yaptıkları temizlik çalışmalarını bir adım öteye taşımak istediklerini vurgulayan Köse, "Yoğun plastik kirliliği dünyanın dört bir yanında. Biz Safranboluluların geçmişte çok değer verdiği 'kendi kapının önünü temiz tutma' alışkanlığının ne kadar haklı olduğunu, bu kriz sayesinde herkesin anlayabileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Köse, çevre kirliliğinin çağın en önemli sorunlarından birisi olduğunu belirterek, "Biz de ülkemiz için önce kendi kapımızın önünden yani güzel kentimizden başlayarak, gelecek nesiller ve sağlıklı bir dünya için elimizden geleni yapmalıyız." diye konuştu.

Daha sonra etkinliğe katılanlara, Safranbolu simidi ve gazoz ikram edildi.

Kaynak: AA