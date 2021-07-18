Tarihi kent Safranbolu bayramda doldu
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Tarihi kent Safranbolu bayramda doldu

Tarihi kent Safranbolu bayramda doldu
Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir - Haberler | Güncel

KARABÜK'ün 'UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Osmanlı'dan kalan mimarisi ile ünlü Safranbolu ilçesi, Kurban Bayramı tatilini geçirmek isteyenlerin tercihi oldu.

KARABÜK'ün 'UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Osmanlı'dan kalan mimarisi ile ünlü Safranbolu ilçesi, Kurban Bayramı tatilini geçirmek isteyenlerin tercihi oldu. Otel, han ve konakların doluluk oranı, yüzde 90'a ulaştı.

'UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi Safranbolu ilçesi, Kurban Bayramı tatilinde turistlerin gözde mekanı oldu. Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü bugüne kadar aktaran; han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüler ile açık hava müzesini andıran ilçede yaklaşık 5 bin yatak kapasitesi bulunan otel, han ve konakların doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Kurban Bayramı tatili boyunca Safranbolu'yu binlerce günübirlik tatilcinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Safranbolu'da 20 yıldır otel işletmeciliği yapan Serhat Şengün, "Safranbolu bize Osmanlı döneminden kalan bir mirastır ve nadide bir şehirdir. Bu nadide şehrimizi yerli ve yabancı konuklarımız 12 ay boyunca ziyaret ediyordu. Pandemi nedeniyle buna bir dönem ara verdik. 1 Temmuz'daki kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte beklenen ve özlenen yoğunluk geri geldi" dedi. Yüzde 90 doluluk oranına ulaştıklarını söyleyen Şengün, "9 günlük bayram tatilinde otellerdeki, konaklama işletmelerindeki potansiyelimiz, doluluk oranımız hemen hemen yüzde 90'larda. İç turizm kısıtlamaların kalkmasıyla beraber yoğunluk gösteriyor. İlerleyen zamanlarda da yabancı turistleri ağırlamayı temenni ediyoruz" diye konuştu. 

 


Tarihi kent Safranbolu bayramda doldu
Tarihi kent Safranbolu bayramda doldu
Tarihi kent Safranbolu bayramda doldu
Tarihi kent Safranbolu bayramda doldu
Tarihi kent Safranbolu bayramda doldu
Tarihi kent Safranbolu bayramda doldu
Tarihi kent Safranbolu bayramda doldu
Tarihi kent Safranbolu bayramda doldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir

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