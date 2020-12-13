Tarihi kent meydanı sessizliğe büründü
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Tarihi kent meydanı sessizliğe büründü

13.12.2020 10:00 | Son Güncelleme: 13.12.2020 10:40

Tarihi kent meydanı sessizliğe büründü Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu.

Tarihi kent meydanı sessizliğe büründü

Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu

SİVAS - Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu.

Sivas'ta Covid-19 tedbirleri kapsamında Cuma günü saat 21.00 itibariyle il genelinde Pazartesi sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Kısıtlamayla birlikte tarihi kent meydanı sessizliğe gömüldü. Açık hava müzesini andıran Şifaiye Medresesi, Buruciye Medresesi, Çifte Minareli Medrese, Kongre Binası, Kale Camisi ve tarihi Valilik binasının bulunduğu kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu.

Tarihi kent meydanı sessizliğe büründü
Tarihi kent meydanı sessizliğe büründü
Tarihi kent meydanı sessizliğe büründü
Tarihi kent meydanı sessizliğe büründü
Tarihi kent meydanı sessizliğe büründü
Tarihi kent meydanı sessizliğe büründü
Tarihi kent meydanı sessizliğe büründü
Tarihi kent meydanı sessizliğe büründü
Tarihi kent meydanı sessizliğe büründü
Tarihi kent meydanı sessizliğe büründü
Tarihi kent meydanı sessizliğe büründü
Tarihi kent meydanı sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KOÇYİĞİT

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