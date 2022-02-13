Tarihi kent meydanı çöken sisle açık hava müzesine dönüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarihi kent meydanı çöken sisle açık hava müzesine dönüştü

İhlas Haber Ajansı, Oğuzhan Sarzep - Güncel
 - Güncelleme:

- Tarihi kent meydanı çöken sisle açık hava müzesine dönüştü Sivas'ta gece yarısı etkili olan sis tarihi kent meydanını açık hava müzesine dönüştürdü.

SİVAS (İHA) - - Tarihi kent meydanı çöken sisle açık hava müzesine dönüştü

SİVAS - Sivas'ta gece yarısı etkili olan sis tarihi kent meydanını açık hava müzesine dönüştürdü.

Sivas'ta gece yarısı sıfırın altında ölçülen 12 derece hava ısısıyla birlikte şehrin üzerine yoğun bir sis çöktü. Çöken sisle birlikte tarihi kent meydanı adeta açık hava müzesine dönüştü. Bir arada bulunan; Çifteminareli Medrese, Şifahiye Medresesi ve Buruciye Medresesi sisin içerisinde tüm ihtişamları ile Selçuklunun Anadolu'da ortaya koyduğu büyük ve güçlü medeniyeti bir kez daha gözler önüne serdi. Osmanlı dönemi eserlerinden olan; Kale Camisi, Kongre Müzesi ve Tarihi Sivas Valiliği binası da sisin içerisinde ziyaretçilerin beğenisine sunulan eserler gibi belirdi. Sis gece boyu etkili oldu. Sivaslı gençler sisle birlikte tarihi meydanın ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Tarihi kent meydanı çöken sisle açık hava müzesine dönüştü

Tarihi kent meydanı çöken sisle açık hava müzesine dönüştü

Tarihi kent meydanı çöken sisle açık hava müzesine dönüştü

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Güncel

Sivas, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title