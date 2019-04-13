Tarihi Kent Koşusuna Rekor İlgi

Osmangazi Belediyesi'nin bu yıl 14'ncüsünü düzenlediği Uluslararası Tarihi Kent Koşusu Yarı Maratonu ve Halk Koşusu için sporcular göğüs numaralarını aldı. Bu yıl 5 bin 500 yarışmacıyla rekor kırılan maratona yabancıların da ilgisi büyük oldu.

Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri dolayısıyla düzenlenen Uluslararası Tarihi Kent Koşusu Yarı Maratonu ve Kent Halk Koşusu heyecanı, numara dağıtımı ve makarna partisi ile başladı. Sukaypark'ta kurulan başvuru masalarına gelen binlerce kişi yarışlara katılmak için kayıt yaptırdı. Yarışacak olan sporculara ise numaralarıyla birlikte çeşitli hediyeler verildi. Aynı zamanda Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yarış öncesi keyifli bir gün geçiren sporculara makarna ikram etti. Osmangazi Belediyespor personeli ise üçüncü dönemine seçilen Dündar'a sürpriz pasta kesti.

Tarihi Kent Koşusu ve Halk Maratonu katılacak sporculara başarılar dileyen Başkan Dündar, "Bursa'nın fethinin 693'ncü yılında gerçekleştirdiğimiz Fetih Şenlikleri, çeşitli faaliyetlerle devam ediyor. Uluslararası Tarihi Kent Koşusu Yarı Maratonu ve Tarihi Kent Halk Koşusuna her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir iştirak var. Türkiye'nin yanı sıra Kenya, Etiyopya ve Fransa'dan gelen 15 yabancı sporcumuzda bizlerle birlikte olacak. Bu rekor katılımı inşallah önümüzdeki yıllarda devam ettireceğiz. Buradan dostluk, kardeşlik ve barış için tüm dünyaya mesaj vereceğiz" dedi.

Uluslararası Tarihi Kent Koşusu 14 Nisan Pazar (yarın) saat 10.00'da Tophane Saltanat Kapı'da başlayacak. Koşuya katılan sporcular Muradiye, Çekirge, Kükürtlü, Altıparmak, Haşim İşcan Caddeleri, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin dolaşılmasının ardından Pınarbaşı Meydanı'nda 15 kilometrelik parkuru tamamlamak için mücadele edecek. 4 kilometrelik Tarihi Halk Koşusu da yine Saltanat Kapı'da başlayıp Pınarbaşı Meydanı'nda son bulacak. - BURSA

Kaynak: İHA