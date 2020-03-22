Tarihi kent boş kaldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Tarihi kent boş kaldı - Haber
Çin Halk Cumhuriyeti, Safranbolu, Karabük

Tarihi kent boş kaldı

Tarihi kent boş kaldı UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu, korona virüs nedeniyle boş kaldı KARABÜK - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla...

22.03.2020 20:24 | Son Güncelleme: 22.03.2020 20:27
Tarihi kent boş kaldı

Tarihi kent boş kaldı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu, korona virüs nedeniyle boş kaldı

KARABÜK - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan öldürücü yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle boş kaldı.

Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan ilçede, korona virüs tedbirleri nedeniyle vatandaşlar dışarı çıkmazken, tarihi sokaklar boş kaldı.

Yılda yaklaşık 1,3 milyon yerli ve yabancı turist ağırlayan tarihi ilçede bazı esnaf ise dükkanlarını açmaya devam ediyor.

Kültür turizminin önemli yerlerinden birisi olan Safranbolu, geçen yıl Çin'den 40 bin 610, Tayvan'dan 34 bin 636 turist ağırlarken, bu ülkeleri Tayland ile Japonya takip etti.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran tarihi ilçede, yaklaşık iki aydır az sayıda yabancı turist gelirken, Türkiye'de de virüsün görülmesinin ardından sokaklar tamamen boş kaldı.

50 yıldır ilçede esnaflık yapan Mehmet Değerli, müşterilerinin ağırlıklı olarak Uzakdoğu'dan Çin, Tayvan, Güney Kore ve Japonya'dan geldiğini söyledi.

Kolonya, sabun gibi hijyen ürünleri sattıklarını, insanların kolonya gibi ürünlere zam mı yapıldı diye sitem ettiğini ifade eden Değerli, "Kendini bilen esnaf zaten bunu yapmaz. Biz ne badireler atlattık, bu sıkıntı da geçecektir. Şu anda Türkiye'de önlemler gayet başarılı" dedi.

İnsanların her şeyi devletten beklediğini aktaran Değerli, "Her şeyi devletten beklemek olmuyor. Herkes riayet edecek. Şu anda şükür bizi yaratan Allah bizim rızkımızı nasıl olsa verir. Onun için bugün müşteri olmayabilir ama önemli olan sağlık, huzur. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere Sağlık Bakanı, doktorundan hemşiresine kadar hepsine saygı duyuyorum, hepsini yürekten alkışlıyorum" diye konuştu.

Tarihi Çarşı'da saatçilik yapan Mehmet Yapıcı da virüsün her yeri vurduğunu belirtti.

Virüsün ülkeye büyük zararı olduğunu vurgulayan Yapıcı, şunları kaydetti:

"Esnafın da birkaç tanesi açık. Zaten gelen gezen de yok. Görüyorsunuz sokaklar bomboş. Bugün cumartesi, buranın pazarı. Normalde burada trafik çok hızlı olması gerekiyordu. Kimse yok, öyle oturuyoruz biz de. Dükkanımızı açıyoruz, bizim tamir olayları var, biriken onları yapıyoruz. Boş zamanımızı değerlendiriyoruz."

Tarihi kent boş kaldı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Tarihi kent boş kaldı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İyileşen hastanın ciğerinden çıkanları görünce 'En iyisi yakalanmamak' diyeceksiniz Haber
İyileşen hastanın ciğerinden çıkanları görünce "En iyisi yakalanmamak" diyeceksiniz
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı Haber
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya...
Sadece bir kişinin öldüğü ülkede doktorlar 'Vaka sayısı saklanıyor' dedi Haber
Sadece bir kişinin öldüğü ülkede doktorlar "Vaka sayısı saklanıyor" dedi
Havai fişeklerle kutlama yapan Çin'den üçüncü kez iyi haber geldi Haber
Havai fişeklerle kutlama yapan Çin'den üçüncü kez iyi haber geldi
Komşumuz, koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı ilan etti Haber
Komşumuz, koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı ilan etti
İtalya'da bilanço kötü! Ölü sayısı 6 bine yaklaşıyor Haber
İtalya'da bilanço kötü! Ölü sayısı 6 bine yaklaşıyor
'ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu' iddiasına Trump yanıt verdi
"ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu" iddiasına Trump yanıt verdi
İtalya'da eski kulüp başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
İtalya'da eski kulüp başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor
Son dakika: Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Beşiktaş, Lens'in 'Ülkeme gitmek istiyorum' talebini reddetti
Beşiktaş, Lens'in "Ülkeme gitmek istiyorum" talebini reddetti
Cristiano Ronaldo'dan 'Evde kal' çağrısı
Cristiano Ronaldo'dan "Evde kal" çağrısı
İngiltere'de Kıbrıslı Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İngiltere'de Kıbrıslı Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı
Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı
Yasağı delerek ülkesine giden Sumudica ilk kez konuştu: Risk altındayım
Yasağı delerek ülkesine giden Sumudica ilk kez konuştu: Risk altındayım
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1720'ye yükseldi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1720'ye yükseldi
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlı Cevriye Nine: Ben aslında 61 yaşındayım dedem büyük yazdırmış
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlı Cevriye Nine: Ben aslında 61 yaşındayım dedem büyük yazdırmış
Jason Denayer, Fransa'dan ayrılıp ülkesine döndü
Jason Denayer, Fransa'dan ayrılıp ülkesine döndü
Simge Aköz, evde kalanlara moral vermek için şarkı söyledi
Simge Aköz, evde kalanlara moral vermek için şarkı söyledi
Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı
Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı
Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı
Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı
İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak
İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak
Bursa'da asker uğurlama yasağına uymayan geçlere, polis müdahale etti
Bursa'da asker uğurlama yasağına uymayan geçlere, polis müdahale etti
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK'lı doktorlar da koronavirüs salgınına karşı görev alacak
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK'lı doktorlar da koronavirüs salgınına karşı görev alacak
Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü
Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü
Yoğun bakımda 39 yaşındaki koronavirüs hastasından uyarı: Bana bulaşmaz demeyin | Video
Yoğun bakımda 39 yaşındaki koronavirüs hastasından uyarı: Bana bulaşmaz demeyin | Video
Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak
Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak
İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın
İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın
Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı
Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir
Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Özgür Özel Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Mehmet Cahit Turhan
Magazin Yalın Cem Yılmaz Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Falcao Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz Servet Yardımcı
Daha Fazla Polis Fransa Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: Tarihi kent boş kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2020 20:39:24. #1.14#
title