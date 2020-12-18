Bitlis'te 56 saatlik kısıtlama başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bitlis'te 56 saatlik kısıtlama başladı

18.12.2020 23:15 | Son Güncelleme: 18.12.2020 23:26

Bitlis'te 56 saatlik kısıtlama başladı Tarihi kent Bitlis'te Cumartesi ve Pazar gününü de kapsayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Bitlis'te 56 saatlik kısıtlama başladı

BİTLİS - Tarihi kent Bitlis'te Cumartesi ve Pazar gününü de kapsayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Bitlis pandemiyle mücadele kapsamında 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi sabah saat 05.00'te sona erecek. Kısıtlamanın başlamasıyla polis ekipleri, kentin cadde ve sokaklarında denetimlerini sürdürdü. Vatandaşların kısıtlamaya uymasıyla kentin cadde, sokak ve meydanları sessizliğe büründü. Cadde ve sokaklarda denetimler gerçekleştiren polis ekipleri, kısıtlamalar konusunda halkı uyardı.

Bitlis'te 56 saatlik kısıtlama başladı
Bitlis'te 56 saatlik kısıtlama başladı
Bitlis'te 56 saatlik kısıtlama başladı
Bitlis'te 56 saatlik kısıtlama başladı
Bitlis'te 56 saatlik kısıtlama başladı
Bitlis'te 56 saatlik kısıtlama başladı
Bitlis'te 56 saatlik kısıtlama başladı
Bitlis'te 56 saatlik kısıtlama başladı
Bitlis'te 56 saatlik kısıtlama başladı
Bitlis'te 56 saatlik kısıtlama başladı
Bitlis'te 56 saatlik kısıtlama başladı
Bitlis'te 56 saatlik kısıtlama başladı
Bitlis'te 56 saatlik kısıtlama başladı
Bitlis'te 56 saatlik kısıtlama başladı
Bitlis'te 56 saatlik kısıtlama başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Lütfi Elvan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise İrem Derici Şevket Çoruh Caner Cindoruk
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz Kylian Mbappe Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Karar Galatasaray Sağlık Bakanlığı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bitlis'te 56 saatlik kısıtlama başladı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 23:27:01. #1.14#
title